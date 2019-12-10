В Петербурге задержан гендиректор «Метростроя» Николай Александров

Неожиданный поворот получило дело главного подрядчика петербургского метрополитена - «Метростроя». Генерального директора компании Николая Александрова задержали правоохранительные органы.

- 9 и 10 декабря генеральный директор ОАО на работе не появился. Связь с ним отсутствует. По имеющейся у нас информации он задержан и ожидает предъявления обвинения и избрания меры пресечения, - сообщает пресс-служба компании.

Известно, что в понедельник, 9 декабря в офисе «Метростроя» проходили обыски. С чем они были связаны - пока неизвестно. Однако поводов у силовиков могло быть достаточно, ведь история со срывами сроков сдачи объектов и многочисленными долгами компании перед строителями тянется уже не первый год.

Последний пример - «Фрунзенский радиус», который вместо декабря 2018 года сдали в эксплуатацию лишь 3 октября 2019 года и то с проблемами.

Впрочем, в самом «Метрострое» о конкретике пока не говорят, призывая к сдержанности и журналистов.

- Нам неизвестно с какой целью и в рамках какого дела произошло задержание и какова позиция обвинения. До предъявления обвинения и вынесения решения судом по нему считаем нецелесообразным и неэтичным высказывать предположения и делать какие-либо выводы, - сообщает пресс-служба.

При этом все обязательства пред городом, в том числе устранение протечек на одной из станций радиуса - «Дунайской», возникшее 9 декабря, в «Метрострое» обещают исполнять.