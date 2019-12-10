Полиция устроила погоню с выстрелами за наркоманом в «Киа» в Выборгском районе

СЕГОДНЯ 22:27 2019-12-10T22:27:59+03:00

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В сети появилось видео безумной погони полиции за неадекватным мужчиной за рулем «Киа» в Выборгском районе Петербурга. Напомним, в минувшие выходные Госавтоинспекция провела новый рейд «Нетрезвый водитель». «Улов» оказался более чем успешный – 33 пьяных автолюбителя, из которых двое оказались под действием наркотиков.

В частности, злоумышленник за рулем «Киа» как раз опьянел неизвестными веществами. Остановиться перед инспекторами он побоялся и устремился от них прочь, втопив что есть мочи. В итоге «Киа» все же остановили и не зря – сотрудников ГИБДД ждали «сюрпризы» при обыске машины.

- В авто находились водитель иномарки и его пассажир. Оба – 1988 года рождения и не местные. В ходе досмотра у них изъяли пневматический пистолет, весы, пакетик с голубыми таблетками и курительную трубку, - сообщает группа «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Добавим, что погоню сопровождали предупредительные выстрелы инспекторов. Хватило всего трех – тогда-то парни наконец сдались и затормозили.

Погоня за неадекватным водителем на Kia. Выборгский район СПб..

ИСТОЧНИК KP.RU