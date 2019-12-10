2019-12-10T23:54:57+03:00
Спорт

«Зенит» завершил вничью первый тайм с «Бенфикой»

Пока что петербуржцы выходят в 1/8 финала Лиги чемпионов, поскольку в параллельном матче проигрывает «Лион»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Зенит" закончил вничью первый тайм последнего матча в году против "Бенфики". Фото: twitter.com/zenit_spb"Зенит" закончил вничью первый тайм последнего матча в году против "Бенфики". Фото: twitter.com/zenit_spb
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«Зенит» завершил вничью первый тайм с «Бенфикой». Команды так и не открыли счет. Однако слегка выдохнуть сине-бело-голубым помогает «Лейпциг», который в параллельном матче выигрывает «Лион» - 2:0. Именно это пока что оставляет «за бортом» французов и позволяет «Зениту» занимать промежуточную вторую строчку в группе, обеспечивающую выход в плей-офф престижного еврокубка.

Ударами в створ сине-бело-голубые пока не отметились, однако и «Бенфика» не показывает выдающейся игры, хоть и действуя чуть активнее и опаснее. Желтые карточки получили Оздоев и Дуглас, а у португальцев опорный полузащитник Габриэл. Видно, что все футболисты «Зенита» заряжены и настроены решительно. Ранее Семак подчеркивал, что «Бенфику» никто не боится.

- Мы уважаем соперника. Это одна из самых титулованных команд, может быть, не только у себя на родине, но и во всей Европе. Знаем, как хорошо они играют дома, как уверенно выступают в своем чемпионате. Надеюсь, сможем добиться результата и показать хорошую игру, - говорил наставник «Зенита» на предматчевой пресс-конференции.

Успокаивает и факт того, что «Зенит» выйдет из группы даже если проиграет лиссабонцам. Условие лишь одно – поражение «Лиона».

ИСТОЧНИК KP.RU

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