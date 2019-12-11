Убийца 10-летней девочки в Ленобласти, рассказал, как 8 лет назад избавлялся от трупа
Подозреваемый в жестоком изнасиловании и убийстве 10-летней девочки в 2011 году в городе Волосово Ленинградской области, рассказал о своем преступлении. Следственный комитет в среду, 11 декабря 2019 года, опубликовал видео, на котором 55-летний мужчина дает признательные показания. Он рассказал, что девочка приходилась ему, по сути, родственницей – дочерью жены его брата.
- Задушил подушкой, вывез ее в лес, за Извар, - говорит на видео мужчина.
По версии следствия, преступление произошло 26 марта 2011 года. 10-летняя девочка была у него в гостях в доме в городе Волосово. Там он изнасиловал беспомощного ребенка, задушил, завернул в одеяло. В ночь с 27 на 28 марта вместе со своим родственником вывез труп в лесополосу, где спрятал тело, прикопав снегом. После этого он сказал матери девочки, что та ушла.
В настоящее время следователи СК России проводят с участием задержанного комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по делу.
Подозреваемый в убийстве и изнасиловании 10-летней родственницы в Ленобласти, рассказал, как избавился от трупа.
ИСТОЧНИК KP.RU