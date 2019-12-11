2019-12-11T12:17:45+03:00
Происшествия

Убийца 10-летней девочки в Ленобласти, рассказал, как 8 лет назад избавлялся от трупа

Погибшая приходилась мужчине родственницей [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Следственный комитет опубликовал видео признания подозреваемого в изнасиловании и убийстве 10-летней девочки в Ленобласти в 2011 годуСледственный комитет опубликовал видео признания подозреваемого в изнасиловании и убийстве 10-летней девочки в Ленобласти в 2011 годуФото: принтскрин видео.
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Подозреваемый в жестоком изнасиловании и убийстве 10-летней девочки в 2011 году в городе Волосово Ленинградской области, рассказал о своем преступлении. Следственный комитет в среду, 11 декабря 2019 года, опубликовал видео, на котором 55-летний мужчина дает признательные показания. Он рассказал, что девочка приходилась ему, по сути, родственницей – дочерью жены его брата.

- Задушил подушкой, вывез ее в лес, за Извар, - говорит на видео мужчина.

По версии следствия, преступление произошло 26 марта 2011 года. 10-летняя девочка была у него в гостях в доме в городе Волосово. Там он изнасиловал беспомощного ребенка, задушил, завернул в одеяло. В ночь с 27 на 28 марта вместе со своим родственником вывез труп в лесополосу, где спрятал тело, прикопав снегом. После этого он сказал матери девочки, что та ушла.

В настоящее время следователи СК России проводят с участием задержанного комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по делу.

Подозреваемый в убийстве и изнасиловании 10-летней родственницы в Ленобласти, рассказал, как избавился от трупа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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