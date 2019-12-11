2019-12-11T13:23:19+03:00
Общество

Мельникова ответила на слухи о выдвижении ее на пост уполномоченного по правам ребенка в Петербурге

Светлана Агапитова покинет свою должность в январе 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Мельникова опровергла слухи о выдвижении на пост омбудсмена по правам ребенка в ПетербургеМельникова опровергла слухи о выдвижении на пост омбудсмена по правам ребенка в ПетербургеФото: Борис КУДРЯВОВ
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В начале 2020 года закончится срок действия полномочий омбудсмена по правам детей в Петербурге Светланы Агапитовой, которая на протяжении 10 лет помогала несовершеннолетним города. Кто заменит ее на этом посту, пока не известно. В социальных сетях поползли слухи о том, что на эту должность собираются выдвинуть известную актрису и депутата Законодательного Собрания Анастасию Мельникову. Однако сама артистка опровергла эту новость.

- Эта информация совершенно неожиданная. Никаких личных предложений мне не поступала, - заявила парламентарий «Невским новостям».

Светлана Агапитова занималась защитой прав детей Петербурга два пятилетних срока. Это направление ей пришлось создавать буквально с нуля, так как до нее этой должности не существовало. Этими вопросами занимался уполномоченный по правам человека.

За долгие годы своей работы Агапитова больше 30 000 письменных жалоб и приняла больше 20 000 человек с разными проблемами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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