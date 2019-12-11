2019-12-11T17:07:35+03:00
Общество

Лыжные стрелы начнут курсировать из Петербурга в Ленобласть с 5 января

Бесплатные поезда пойдут до станций Шапки и Орехово
Петр КИБЕР
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Лыжные стрелы начнут ходить из Петербурга в Ленобласть с 5 января.Лыжные стрелы начнут ходить из Петербурга в Ленобласть с 5 января.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Снега на улицах Петербурга пока не видно, но за городом белый покров уже лежит. Тем более, что к концу декабря синоптики обещают похолодание. Тогда-то и поедут в пригороды любители здорового образа жизни. Для них предназначены специальные лыжные стрелы - электрички, которые возят спортсменов-любителей из Петербурга. Первые составы пойдут уже 5 января.

- Лыжные стрелы до станций Орехово и Шапки будут курсировать 5, 11, 19, 25 января, 2, 15, 22, 29 февраля, 7 и 15 марта 2019 года, - сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания.

В Орехово любители активного образа жизни смогут уехать с Финляндского вокзала. Состав отправится в 9:15 и прибудет на конечную станцию в 10:42. Обратная электричка пойдет в 15:15, сделает остановку на станции Девяткино и приедет на Финляндский вокзал в 16:33.

В сторону станции Шапки поезд уйдет в 10:11 с Московского вокзала, остановится в Колпино и прибудет на станцию назначения в 11:32. Обратно из Шапок Лыжная стрела отправится в 15:29, сделает остановки в Колпино и Обухово. На Московский вокзал состав придет в 16:54.

Платить за проезд на поездах не нужно, но бесплатные билеты получить придется. Их выдают в районных администрациях Петербурга.

Напомним, что вскоре уже обычные электрички смогут стать обычным видом городского транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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