В Мариинском дворце к юбилею ЗакСа открылась выставка раритетных фотографий
В этом году петербургскому парламенту исполняется 25 лет. К юбилею в Мариинском дворце открыли выставку раритетных фотографий – все они рассказывают об истории здания на протяжении почти двухсот лет. В экспозиции представлены не просто редкие, а уникальные фотографии Ивана Бианки. Первый фотограф-пейзажист Российской империи запечатлел дворец, когда он был резиденцией великой княгини Марии Николаевны.
Есть и кадры знаменитого мастера документальной фотографии Карла Буллы, который зафиксировал общественно-политические события в Мариинском дворце на рубеже 19-20 веков. Нашли свое место и кадры современной жизни дворца.
Кстати, все фотографии легли в основу фотоальбома, который выпустили к 25-летию ЗакСобрания. Уникальную книгу презентовал спикер ЗакСобрания Вячеслав Макаров в Мариинском дворце 11 декабря. Ее издателем стал Фонд исторической фотографии имени Карла Буллы. А один из экземпляров раритетного издания в торжественной обстановке передали генеральному директору Российской национальной библиотеки Александру Вершинину.
- Эта книга - последовательное повествование о роли и значении Мариинского дворца в истории Санкт-Петербурга, города, который единственный в мире изначально создавался как столица Российской империи, - отметил Вячеслав Макаров.
ИСТОЧНИК KP.RU