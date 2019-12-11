2019-12-11T17:22:58+03:00
Общество

В Мариинском дворце к юбилею ЗакСа открылась выставка раритетных фотографий

Редкие кадры легли в основу уникальной книги, выпущенной к 25-летию парламента Петербурга
Евгения МОСКВИНА
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К юбилею ЗакСа в Мариинском дворце открылась фотовыставка. Фото: assembly.spb.ruК юбилею ЗакСа в Мариинском дворце открылась фотовыставка. Фото: assembly.spb.ru
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В этом году петербургскому парламенту исполняется 25 лет. К юбилею в Мариинском дворце открыли выставку раритетных фотографий – все они рассказывают об истории здания на протяжении почти двухсот лет. В экспозиции представлены не просто редкие, а уникальные фотографии Ивана Бианки. Первый фотограф-пейзажист Российской империи запечатлел дворец, когда он был резиденцией великой княгини Марии Николаевны.

Есть и кадры знаменитого мастера документальной фотографии Карла Буллы, который зафиксировал общественно-политические события в Мариинском дворце на рубеже 19-20 веков. Нашли свое место и кадры современной жизни дворца.

Кстати, все фотографии легли в основу фотоальбома, который выпустили к 25-летию ЗакСобрания. Уникальную книгу презентовал спикер ЗакСобрания Вячеслав Макаров в Мариинском дворце 11 декабря. Ее издателем стал Фонд исторической фотографии имени Карла Буллы. А один из экземпляров раритетного издания в торжественной обстановке передали генеральному директору Российской национальной библиотеки Александру Вершинину.

- Эта книга - последовательное повествование о роли и значении Мариинского дворца в истории Санкт-Петербурга, города, который единственный в мире изначально создавался как столица Российской империи, - отметил Вячеслав Макаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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