Крематорий для животных заставили перестать пахнуть паленым

СЕГОДНЯ 15:36 2019-12-12T15:36:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Ситуация с площадкой для уничтожения биологических отходов на проспекте Народного ополчения, которая отравляла воздух местным жителям, изменилась в лучшую сторону. Теперь крематорий для животных, а печи использовались и в таком качестве, более не пахнет паленым.

- Инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора добились от ООО «ПромЭко», занимающегося термической утилизацией биоотходов, устранения нарушения в области охраны атмосферного воздуха, - сообщает пресс-служба ведомства.

Внеплановая проверка, проведенная в ноябре-декабре 2019 года показала, что превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе нет.

Напомним, что жалобы от петербуржцев в Росприпроднадзор поступили в летом нынешнего года. Тогда инспекция показала наличие гари (диоксида серы азота и пр.) в выбросах. Но сейчас на предприятии смонтировали установку дополнительного дожигания дыма. И по документам теперь все в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU