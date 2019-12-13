Письма о бомбах в музеях, школах и судах в Петербурге разослали лжеминеры из Нидерландов

СЕГОДНЯ 11:49 2019-12-13T11:49:05+03:00

Из-за лжезвонков о минировании в Петербурге эвакуированы почти 15 тыс. человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Из-за угрозы взрывов эвакуировали почти 15 тысяч человек

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Неизвестные злоумышленники «заминировали» 12 декабря девять судов, 42 торговых центра, 75 станций метро, 2 музея и 121 школу в Петербурге. Эвакуированы были почти 15 тыс. человек.

- Письма с угрозами взрывов были отправлялись с 08.20 до 10.00 с четырех почтовых адресов. Все ящики расположены в Нидерландах, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Бомбы искали 278 полицейских. При этом эвакуация проводилась не во всех объектах.

- 14870 человек вывели на улицу из шести судов, 79 школ и 8 торговых центров. Станции подземки, музеи, 34 ТЦ и еще три станции суда не эвакуировались, - уточнил источник.

Проверки закончились в 16.50. К счастью, никакие опасные вещества в зданиях не нашли. Все материалы после были направлены полицейским следователям.

Напомним, первая волна лжеминирования накрыла Петербург 28 ноября. Каждый раз «телефонные террористы» требовали перечислить им 120 «украденных на бирже» биткоинов.

ИСТОЧНИК KP.RU