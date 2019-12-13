2019-12-13T11:49:05+03:00
Происшествия

Письма о бомбах в музеях, школах и судах в Петербурге разослали лжеминеры из Нидерландов

Из-за угрозы взрывов эвакуировали почти 15 тысяч человек
Ольга НАЗАРКИНА
Поделиться:
Из-за лжезвонков о минировании в Петербурге эвакуированы почти 15 тыс. человек.Из-за лжезвонков о минировании в Петербурге эвакуированы почти 15 тыс. человек.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Неизвестные злоумышленники «заминировали» 12 декабря девять судов, 42 торговых центра, 75 станций метро, 2 музея и 121 школу в Петербурге. Эвакуированы были почти 15 тыс. человек.

- Письма с угрозами взрывов были отправлялись с 08.20 до 10.00 с четырех почтовых адресов. Все ящики расположены в Нидерландах, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Бомбы искали 278 полицейских. При этом эвакуация проводилась не во всех объектах.

- 14870 человек вывели на улицу из шести судов, 79 школ и 8 торговых центров. Станции подземки, музеи, 34 ТЦ и еще три станции суда не эвакуировались, - уточнил источник.

Проверки закончились в 16.50. К счастью, никакие опасные вещества в зданиях не нашли. Все материалы после были направлены полицейским следователям.

Напомним, первая волна лжеминирования накрыла Петербург 28 ноября. Каждый раз «телефонные террористы» требовали перечислить им 120 «украденных на бирже» биткоинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Женщину с коляской сбили на пешеходном переходе в Петербурге
Создание туристического кластера «Горская» в Петербурге подорожало до 60 млрд рублей
Красные пятна в прудах усадьбы Александрино напугали жителей Ульянки
Крыса-оракул предскажет в Петербурге курс доллара на 2020 год
В Ленобласти частный дом гражданина Уругвая обокрали на 15 миллионов рублей
Письма о бомбах в музеях, школах и судах в Петербурге разослали лжеминеры из Нидерландов
В Петербурге будут развивать общественные пространства
Жителям Петербурга и Ленобласти подарят новогодние елки
Из-за сбоя в работе семафоров утром на Белоостровском направлении опаздывали электрички
Именинник в свадебной кортеже устроил стрельбу в центре Петербурга
В Петербурге пройдет елка для малышей с нарушениями слуха
Два 16-летних подростка угнали старую «шестерку» у дворника из Кудрово