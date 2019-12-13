2019-12-13T14:32:50+03:00
Общество

Компания Л1 открыла в Петербурге новый офис

Он находится в Московском районе на улице Орджоникидзе
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Новый офис полностью соответствует стандартам Компании Л1. Фото предоставлено пресс-службой Компании Л1.Новый офис полностью соответствует стандартам Компании Л1. Фото предоставлено пресс-службой Компании Л1.
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Компания Л1 открыла новый офис в Московском районе на улице Орджоникидзе, дом 52А. Он занимает помещение площадью 4057 квадратных метров в отдельно стоящем четырехэтажном здании на территории ЖК «Звездный».

Переезд в новое помещение административных служб Компании начался еще в мае, после расформирования офиса на проспекте Просвещения. Сейчас на его месте строятся корпуса второй очереди ЖК «Лондон Парк». В начале декабря в новый офис переехал с Московского проспекта отдел продаж, позже – Управление сопровождения договоров. Второе представительство УСД разместилось по адресу: Невский проспект, дом 90-92.

Новый офис полностью соответствует стандартам Компании. Классическое оформление помещений сочетается с самыми современными технологиями: например, посетитель может совершить виртуальную экскурсию в свою новую квартиру. В отделе продаж есть уютные переговорные, интерактивные экраны, все объекты Компании Л1 представлены в виде 3D-макетов.

Часы работы отдела продаж: пн-пт: 9.30-20.30, сб, вскр: 10.00-19.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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