Петербургский банк лишили лицензии за расхищенные активы

СЕГОДНЯ 15:00 2019-12-13T15:00:36+03:00

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ЦБ РФ с 13 декабря лишил лицензии ПАО «Невский народный банк» из Петербурга. Приказ об этом появился сегодня на сайте регулятора.

Кредитной организации запрещено осуществлять банковские операции за нарушение федеральных законов и из-за хищения значительной части активов, вследствие чего ННБ полностью утратил собственные средства.

По данным ЦБ РФ, в начале декабря неизвестные похитили у «Невского народного банка» наличность и ценные бумаги на сумму более 3 миллиардов рублей. После этого организация сформировала необходимые резервы на возможные потери по фактически отсутствующим активам, что привело к полной утрате его собственных средств. По факту хищения возбуждено уголовное дело.

По величине активов «Невский банк» занимал 317 место в банковской системе РФ. Сейчас в нем назначена временная администрация.

В агентстве по страхованию вкладов в свою очередь сообщили, что выплаты вкладчикам начнутся не позднее 27 декабря. Объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплатах будет опубликовано на сайте АСВ, а также в печатном издании по месту нахождения банка.

ИСТОЧНИК KP.RU