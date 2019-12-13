2019-12-13T15:51:30+03:00
Общество

Петербуржцам объяснили, как правильно выбрать Деда Мороза на Новый год

В праздничные дни бороды, красные носы и кокошники примеряют и воры-домушники
Ольга НАЗАРКИНА
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Договор с волшебными персонажами нужно заключать в письменной форме и в двух экземплярах.Договор с волшебными персонажами нужно заключать в письменной форме и в двух экземплярах.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Уже совсем скоро Петербург заполонят многочисленные Деды Морозы, Снегурочки и другие сказочные персонажи. Спрос на таких актеров перед Новым годом большой, поэтому важно озаботиться этим вопросом заранее.

В Роспотребнадзоре напомнили, что аниматору недостаточно просто надеть красный халат и прицепить окладистую бороду – он должен владеть знаниями в области педагогики, психологии и игротехники.

- Хороший аниматор должен быть актером, который, надевая костюм, вживается в роль и остается в образе до тех пор, пока длится праздник и он находится на глазах у детей, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Чтобы сделать правильный выбор, нужно не полениться изучить рынок услуг, посоветоваться с друзьями и знакомыми, которые уже пользовались услугами аниматоров.

Стоит почитать отзывы в Сети, посмотреть видео с мероприятий, которые проводили сотрудники понравившегося агентства, прицениться.

Договор с волшебными персонажами нужно заключать в письменной форме и в двух экземплярах. Сделать это лучше за несколько недель до даты запланированного праздника. Так больше шансов, что в нужное время аниматоры будут свободны.

Очень важно обращаться именно в специальные event-агентства еще и потому, что костюмы дедов морозов и снегурочек в праздничные дни активно используют квартирные воры и мошенники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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