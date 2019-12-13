Сегежский ЦБК могут привлечь к ответу за желтый снег и погибших на лету птиц

СЕГОДНЯ 17:25 2019-12-13T17:30:05+03:00

Гибель птиц в Сегеже списали на орнитоз, а вот желтый снег действительно был по причине выбросов. Фото: vk.com/club174196957

Изменить размер текста: A A

История с выпавшем в карельском городе Сегежа желтым снегом, разошлась по местным СМИ в середине ноября. После публикаций фото в соцсетях и внимания со стороны журналистов, к делу подключились чиновники, а также различные надзорные ведомства. Для беспокойства у людей была и другая веская причина - на улицах города валялись тушки погибших птиц.

- Уже несколько дней подряд в городе вижу мертвых птиц, с чем это связано, интересно, не целлюлозно-бумажный комбинат ли экологию настолько портит? - писали в соцсетях сегежцы.

Впрочем чрезвычайным происшествием ситуации посчитали только горожане.

- Да, мы начали проверку после публикаций в соцсетях. В течение недели разберемся, - заявили тогда корреспонденту «КП-Петербург» в местном управлении Роспотребнадзора. - Не понятно, почему такой шум поднялся. У нас это привычное дело.

Но быстро разобраться не получилось. Поначалу отравы воздухе найдено не было, а причиной гибели птиц назвали инфекционное заболевание. Однако почти через месяц ответ на запрос жителей Сегежи пришел.

- Выявлены превышения предельно допустимых концентраций на стационарных источниках выбросов АО «Сегежский ЦБК», решается вопрос о привлечении предприятия к ответственности, - приводит текст ответа издание «Столица на Онего».

«Комсомольская правда» будет следить за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU