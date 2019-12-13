170 пожарных тушат полыхающий ангар с бытовой химией на улице Салова

СЕГОДНЯ 18:20 2019-12-13T18:48:49+03:00

На улице Салова полыхает ангар с бытовой химией. Фото: "Мегаполис" / vk.com/spb_today

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Больше 40 единиц техники и 172 человека личного состава из противопожарной службы борются с серьезным возгоранием на улице Салова. Вечером 13 декабря здесь вспыхнул ангар с бытовой химией. Огонь начал моментально распространяться и охватил все здание.

- Ул. Салова дом 53 корпус 1. Горение здания размерами 70х150 м, высотой 10 м. Площадь горения уточняется. В 17.19 ранг пожара повышен до №2. - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Уже через несколько минут ранг был повышен, а площадь возгорания составила 4,5 тысячи квадратных метров.

Как сообщают в соцсетях очевидцы ЧП, внутри постройки хранилась бытовая химия. Горит она сильно и здание уже частично обрушилось. О пострадавших на данный момент сведений нет.

С места ЧП эвакуировано около 100 человек. На месте работает Химико-радиометрическая лаборатория. К месту пожара направлен пожарный поезд.

Напомним, что 3 декабря сильнейший пожар произошел в промзоне Шушары. Там огонь охватил склады с каучуком на площади 12 тысяч квадратных метров. Возгорание тушили почти сутки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="952" height="952" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/749649" frameborder="0"></iframe> На улице Салова в Петербурге горят склады с автотоварами и химией.

ИСТОЧНИК KP.RU