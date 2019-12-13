2019-12-13T18:48:49+03:00
Происшествия

170 пожарных тушат полыхающий ангар с бытовой химией на улице Салова

Происшествию присвоен повышенный 3-й ранг, площадь возгорания составляет 4,5 тысячи квадратных метров [видео]
Петр КИБЕР
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На улице Салова полыхает ангар с бытовой химией. Фото: "Мегаполис" / vk.com/spb_todayНа улице Салова полыхает ангар с бытовой химией. Фото: "Мегаполис" / vk.com/spb_today
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Больше 40 единиц техники и 172 человека личного состава из противопожарной службы борются с серьезным возгоранием на улице Салова. Вечером 13 декабря здесь вспыхнул ангар с бытовой химией. Огонь начал моментально распространяться и охватил все здание.

- Ул. Салова дом 53 корпус 1. Горение здания размерами 70х150 м, высотой 10 м. Площадь горения уточняется. В 17.19 ранг пожара повышен до №2. - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Уже через несколько минут ранг был повышен, а площадь возгорания составила 4,5 тысячи квадратных метров.

Как сообщают в соцсетях очевидцы ЧП, внутри постройки хранилась бытовая химия. Горит она сильно и здание уже частично обрушилось. О пострадавших на данный момент сведений нет.

С места ЧП эвакуировано около 100 человек. На месте работает Химико-радиометрическая лаборатория. К месту пожара направлен пожарный поезд.

Напомним, что 3 декабря сильнейший пожар произошел в промзоне Шушары. Там огонь охватил склады с каучуком на площади 12 тысяч квадратных метров. Возгорание тушили почти сутки.

На улице Салова в Петербурге горят склады с автотоварами и химией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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170 пожарных тушат полыхающий ангар с бытовой химией на улице Салова
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