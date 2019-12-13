2019-12-13T19:21:14+03:00
Авто

В Колпино раньше срока открыли путепровод над ж/д путями

Участок Оборонной улицы уже принимает транспорт
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
По новому участку дороги уже пустили общественный транспорт. Фото: gov.spb.ruПо новому участку дороги уже пустили общественный транспорт. Фото: gov.spb.ru
Изменить размер текста:

В Колпино открыли долгожданный участок Оборонной улицы от Тверской улицы до Вознесенского шоссе над железнодорожными путями. Ранее из-за движения поездов там собирались серьезные пробки, на которые жаловались местные автолюбители. Основные строительно-монтажные работы на новеньком путепроводе уже завершили. Благодаря новой дороге улучшилась транспортная связь между Колпинским районом и Ленобластью, а также появился дополнительный подъезд ко вторым «Крестам».

- Высокие темпы работы позволили открыть рабочее движение на полгода раньше установленного срока. По новому участку Оборонной улицы с четверга 12 декабря пустили автобус № 328 до станции метро «Рыбацкое», - передает пресс-служба Смольного.

Власти обещают, что через 2-3 года водители в Колпино перестанут стоят в пробках из-за часто закрывающихся переездов. В 2020 году обещают заняться строительством транспортной развязки на пересечении Петрозаводского и Вознесенского шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Колпино раньше срока открыли путепровод над ж/д путями
Прижизненное издание «Евгения Онегина» Пушкина продали за 4,6 миллиона рублей
Петербуржцы попросили Смольный проложить городе 700 км новых велодорожек
Спасенные волонтерами кошки снова попали в кафе «Гулу», где их морили голодом
170 пожарных тушат полыхающий ангар с бытовой химией на улице Салова
На проспекте Энгельса начали сносить завод «Светлана»
Сегежский ЦБК могут привлечь к ответу за желтый снег и погибших на лету птиц
Житель Петербурга хранил дома 7 килограммов пороха
В Петербурге приступят к проектировке Кольцевой линии метро
Петербуржец, устроивший стрельбу в супермаркете из-за съеденного сырка, попал под уголовное дело
Лучший беспилотный автомобиль в стране собрали разработчики из Петербурга
Петербуржцам объяснили, как правильно выбрать Деда Мороза на Новый год
В Мурино девушка на «Хонде» заснула за рулем и влетела в лоб микроавтобусу
Более 3,5 тысяч молодых лососей выпустили в Неву
Петербургский банк лишили лицензии за расхищенные активы
Суд рассмотрит апелляцию на арест экс-доцента СПбГУ Соколова 16 декабря