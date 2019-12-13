В Колпино раньше срока открыли путепровод над ж/д путями

СЕГОДНЯ 19:21 2019-12-13T19:21:14+03:00

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В Колпино открыли долгожданный участок Оборонной улицы от Тверской улицы до Вознесенского шоссе над железнодорожными путями. Ранее из-за движения поездов там собирались серьезные пробки, на которые жаловались местные автолюбители. Основные строительно-монтажные работы на новеньком путепроводе уже завершили. Благодаря новой дороге улучшилась транспортная связь между Колпинским районом и Ленобластью, а также появился дополнительный подъезд ко вторым «Крестам».

- Высокие темпы работы позволили открыть рабочее движение на полгода раньше установленного срока. По новому участку Оборонной улицы с четверга 12 декабря пустили автобус № 328 до станции метро «Рыбацкое», - передает пресс-служба Смольного.

Власти обещают, что через 2-3 года водители в Колпино перестанут стоят в пробках из-за часто закрывающихся переездов. В 2020 году обещают заняться строительством транспортной развязки на пересечении Петрозаводского и Вознесенского шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU