2019-12-13T19:46:51+03:00
Происшествия

Пожарным удалось в два раза сократить площадь бушующего пожара в ангаре на улице Салова

В МЧС поделились страшными кадрами огромного пожара изнутри пылающего ангара с бытовой химией [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Пылающий ангар того и гляди развалится. Фото: ГУ МЧС России по ПетербургуПылающий ангар того и гляди развалится. Фото: ГУ МЧС России по Петербургу
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Пожарные третий час тушат пылающий ангар с бытовой химией в корпусе №1 дома №53 на улице Салова. Напомним, огромное здание загорелось в 17:07 13 декабря. На место даже прибыл начальник ГУ МЧС России по Петербургу Алексей Аникин. Изначально ранг пожара повысили до №2. Огонь моментально охватил весь ангар размерами 70х150 метров и высотой в 10 метров. К счастью, пожарным удалось вдвое сократить площадь возгорания.

В некоторых местах пожарные работают в условиях нулевой видимости. Фото: ГУ МЧС России по Петербургу

В некоторых местах пожарные работают в условиях нулевой видимости. Фото: ГУ МЧС России по Петербургу

- Ранее площадь пожара составляла 4,5 тысячи квадратных метров, в данный момент она понизилась до 2200 кв.м. Огонь тушат 174 человека из личного состава и 44 единицы техники, - сообщил Алексей Аникин.

Сотрудники МЧС поделились пугающими кадрами изнутри пылающего ангара. В некоторых местах им приходится работать в условиях нулевой видимости. Другие горящие куски здания того и норовят обвалиться.

Эффектные, но страшные кадры с места ЧП. Фото: ГУ МЧС России по Петербургу

Эффектные, но страшные кадры с места ЧП. Фото: ГУ МЧС России по Петербургу

Информации о пострадавших по-прежнему нет. Известно, что с начала пожара из здания вывели около сотни людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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