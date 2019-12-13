Смольный объявил конкурс на реконструкцию оранжерей Таврического сада

13 Дек. 20:30 2019-12-13T20:30:51+03:00

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13 декабря Власти Петербурга официально объявили конкурс на реновацию теплиц в Таврическом саду. Напомним, на победу в нем претендуют сразу три инвестора - ресторанный холдинг Ginza Project, фонд социальных инвестиций «Газпрома» и застройщик «Тандем Истейт». Напомним, что не менее 60% площади должны занять оранжереи и помещения для досуга. Концессионное соглашение изначально хотели заключить на 35 лет, но срок повысили до 49 лет.

- Старт приема заявок назначен на 17 декабря 2019 года. Их будут принимать по 5 февраля 2020 года. Потенциальный инвестор в срок до 34 месяцев обязуется создать на территории Таврического сада социально-культурный объект с тремя оранжереями площадью около 1 тысячи кв.м., а также с выставочными и концертными помещениями, - передает пресс-служба комитета по инвестициям Петербурга.

После реконструкции Таврический сад изменится до неузнаваемости. Там не только можно будет посмотреть на диковинные растения, но и смотреть фильмы, а также театральные, оперные и концертные представления. Детям повезет с многофункциональными развивающими и развлекательными секциями.

ИСТОЧНИК KP.RU