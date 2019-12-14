2019-12-14T01:30:40+03:00
Происшествия

Боец ММА, подозреваемый в изнасиловании 13-летней петербурженки, обвинил девочку во лжи

По словам мужчины, школьница живет беспорядочной половой жизнью и часто пьет [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Боец ММА, обвиняемый в изнасиловании 13-летней девочки, о сих пор скрывается от полиции. Фото: СОЦСЕТИБоец ММА, обвиняемый в изнасиловании 13-летней девочки, о сих пор скрывается от полиции. Фото: СОЦСЕТИ
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Салимджон Ширинов, который объявлен в международный розыск по подозрению в изнасиловании 13-летней школьницы, обвинил девочку во лжи. Напомним, следствие полагает, что 4 декабря боец ММА в квартире одного из домов поселка Металлострой воспользовался пьяным состоянием несовершеннолетней девочки и надругался над ней. Факт секса подтвердили в больнице.

На страничке Ширинова в одной из социальных сетей опубликован пост в его защиту. В нем сказано, что это оправдательное сообщение не от обвиняемого, однако, очевидно, оно содержит его точку зрения. Боец ММА не стал отрицать, что девочка попала в его квартиру.

- Пьяная малолетка распространяет слухи о том, что ее дома избивает отчим и ей негде переночевать. Салим соглашается помочь. Нет, он не хотел пускать ее на всю ночь, а предложил ей сходить в душ, ибо запах от нее исходил пренепреятнейший. Затем она начинает лезть к нашему «злодею» с намеком на интимную близость, но получает отказ из-за его благоразумных принципов и наличия невесты, - говорится в защитной речи.

Страничку бойца ММА заполонили гневные комментарии от людей, сочувствующих девочке. Фото: СОЦСЕТИ

Страничку бойца ММА заполонили гневные комментарии от людей, сочувствующих девочке. Фото: СОЦСЕТИ

Боец считает, что в голове девочки, которая с малых лет «во всю матушку живет половой жизнью», возник коварный план мести. В итоге она якобы получила заслуженное внимание в СМИ, а сам Ширинов вынужден встретить неимоверные жизненные трудности.

Где находится обвиняемый – до сих пор неизвестно. Скорее всего, он уехал не только из Петербурга, но и из России. Между тем, в интернете Ширинов столкнулся с травлей – на него обрушились гневные комментарии, в которых бойцу угрожают расправой. Неудивительно, что мужчина больше суток не заходит в сеть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Боец ММА, подозреваемый в изнасиловании 13-летней петербурженки, обвинил девочку во лжи
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