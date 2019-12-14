2019-12-14T17:09:43+03:00
Общество

Валентина Матвиенко вручила награды депутатам петербургского ЗакСа

Торжественная церемония прошла в Мариинском дворце [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В ЗакСе Петербурга состоялось награждение депутатов парламентаВ ЗакСе Петербурга состоялось награждение депутатов парламентаФото: Артем КИЛЬКИН
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В субботу, 14 декабря, Законодательное Собрание Петербурга отметило свое 25-летие. В честь этого на торжественной церемонии в Большом зале Мариинского дворца состоялось награждение депутатов городского парламента. Премии Совета Федерации вручала председатель палаты Валентина Матвиенко.

- Почетные грамоты были вручены председателю ЗакСа Северной столицы Вячеславу Макарову, председателю постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Юрию Авдееву и председателю постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Алексею Макарову, - сообщили в парламенте.

Парламента Петербурга 14 декабря отметил 25-летние Фото: Артем КИЛЬКИН

Парламента Петербурга 14 декабря отметил 25-летниеФото: Артем КИЛЬКИН

Также Матвиенко наградила председателей бюджетно-финансового комитета Максима Яковлева и комиссии по туристской индустрии Андрея Горшечникова.

Кроме того, особых благодарностей были удостоены заместитель председателя бюджетно-финансового комитета Андрей Васильев и председатель профильной комиссии по делам ветеранов Игорь Высоцкий.

Сегодня ровно в полдень в честь юбилея парламента прозвучал залп пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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