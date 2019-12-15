2019-12-15T11:02:28+03:00
Происшествия

Глава СК РФ поручил проверить условия жизни семьи, где петербурженка пыталась выбросить дочь в окно

Трагедии удалось избежать благодаря слаженной работе спецслужб
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Обезумевшая женщина выбрасывала вещи с пятого этажа.Обезумевшая женщина выбрасывала вещи с пятого этажа.Фото: СОЦСЕТИ
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Жуткий инцидент произошел в Петербурге утром в субботу, 14 декабря. Жители дома 41 по Караваевской улице пожаловались участковому на соседку, которая выбрасывала из квартиры личные вещи. Из окна пятого этажа летела посуда, книги и тряпки. Все это время женщина держала в руках двухлетнюю малышку. Полицейскому она заявила, что собирается выбросить девочку, чтобы «сделать ее ангелом». Трагедии удалось избежать благодаря слаженной работе спецслужб. Ребенка забрали, а петербурженку отправили к медикам.

Произошедшим уже заинтересовался Следственный комитет РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку и оперативно установить все обстоятельства происшествия.

- Глава СК России потребовал проверить условия проживания семьи и истребовать характеризующий материал в отношении матери, - говорится в сообщении на сайте СК РФ. - Кроме того, в рамках проверки он поручил оценить действия органов профилактики и контроля, выяснить причины и условия, способствовавшие произошедшему.

Также в пресс-службе уточнили, что следить за ходом проверки будут в центральном аппарате ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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