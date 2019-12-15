2019-12-15T13:56:17+03:00
Общество

Петербуржцы пожаловались на украшение елки у Исаакиевской площади

Ствол новогоднего дерева "сковали" расписанные вандалами с профлисты
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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В таком виде елка простояла несколько дней. Фото: соцсети.В таком виде елка простояла несколько дней. Фото: соцсети.
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Через пять дней Петербург полностью преобразится. 20 декабря в городе завершится монтаж новогодних украшений. При этом большую часть иллюминации уже включили. Тысячи лампочек осветили Невский проспект и Манежную площадь. Особый восторг у горожан вызвал «световой коридор» на Малой Садовой улице.

Однако без претензий тоже не обошлось. В социальных сетях пользователи пожаловались на елку у Исаакиевской площади. В субботу вечером петербурженка рассказала, что уже несколько дней наблюдает одну и ту же картину: ствол новогоднего дерева, обнесенный профлистом.

- И это в историческом центре города, - посетовала она. - Профлисты, похоже, сняли с забора какой-то стройки.

ситуацию оперативно исправили. Фото: соцсети.

ситуацию оперативно исправили. Фото: соцсети.

Еще больше омрачило картину то, что свой след оставили вандалы. Они расписали забор черными буквами.

Впрочем, оказалось, что петербуржцы рано подняли панику. В воскресенье утром к елке приехали монтажники. Профлисты закрыли праздничным коробом с изображением катающихся на коньках детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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