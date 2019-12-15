В Стрельне жена ударила мужа сковородой по голове, а затем набросилась с ножом
Семейные посиделки пятничным вечером закончились поножовщиной и возбуждением уголовного дела по статье «Убийство». В Стрельне жена набросилась на мужа со сковородкой, а затем добила его кухонным ножом.
Сообщение о происшествии полицейские получили около семи утра 14 декабря. В квартире дома № 17 по Красносельскому шоссе они обнаружили труп мужчины. Эксперты зафиксировали рваную рану на затылке, а также колото-резаные раны плеча, ягодицы и бедра.
Известно, что мужчине было 50 лет. Он работал мастером по установке кондиционеров. Его жена рассказала, что перед конфликтом они изрядно напились. Силовики изъяли из квартиры сковородку, два ножа и одежду. Сейчас женщину задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
ИСТОЧНИК KP.RU