2019-12-15T18:29:52+03:00
Происшествия

В Стрельне жена ударила мужа сковородой по голове, а затем набросилась с ножом

Мужчина скончался от полученных ранений
Маргарита РЕПИНА
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Женщина добила мужа ножом.Женщина добила мужа ножом.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Семейные посиделки пятничным вечером закончились поножовщиной и возбуждением уголовного дела по статье «Убийство». В Стрельне жена набросилась на мужа со сковородкой, а затем добила его кухонным ножом.

Сообщение о происшествии полицейские получили около семи утра 14 декабря. В квартире дома № 17 по Красносельскому шоссе они обнаружили труп мужчины. Эксперты зафиксировали рваную рану на затылке, а также колото-резаные раны плеча, ягодицы и бедра.

Известно, что мужчине было 50 лет. Он работал мастером по установке кондиционеров. Его жена рассказала, что перед конфликтом они изрядно напились. Силовики изъяли из квартиры сковородку, два ножа и одежду. Сейчас женщину задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU

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