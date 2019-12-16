2019-12-16T20:04:21+03:00
Общество

В Петербурге повысили стоимость проезда по «Подорожнику» в 2020 году

Все поездки по популярному проездному подорожают на рубль
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Смольный слегка изменил стоимость проезда по "Подорожнику" в 2020 году.Смольный слегка изменил стоимость проезда по "Подорожнику" в 2020 году.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге повысили стоимость проезда по «Подорожнику» в 2020 году. Это стало известно 16 декабря из документа, опубликованного комитетом по тарифам на официальном сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы.

- Стоимость с 1-й по 10 поездку в течение месяца на 2020 год, исходя из тарифа за одну поездку, станет 38 рублей. С 11 по 20 поездку – 37 рублей, с 21 по 30-ую – 36 рублей, с 31 по 40-ую – 35 рублей, с 41-й – 34 рубля, - сообщается в документе.

Ранее все поездки по «Подорожнику» на 2020 год планировалось сделать на рубль дешевле новых цен, указанных выше. Стоимость остальных проездных документов осталась прежней. Актуальные расценки можно посмотреть по ссылке.

Напомним, с 2020 года разовый проезд в общественном транспорте Петербурга подорожает на 10 рублей. Эта инициатива нацелена, прежде всего, на туристов. Чтобы экономить, придется пользоваться проездными, которые подорожают не так значительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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