18 декабря в Петербурге закроют некоторые парки из-за бушующего ветра

СЕГОДНЯ 19:19 2019-12-17T19:19:36+03:00

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Стало известно, что 18 декабря в Петербурге закроют некоторые парки из-за бушующих порывов ветра, которые прогнозируют синоптики. Напомним, в Северной столице ожидается до 6 градусов тепла вместе с проливными дождями. Вишенкой на торте аномальной декабрьской погоды станет сильный ветер во второй половине дня. Его порывы будут достигать от 15 до 20 м/с, а в прибрежных районах и вовсе до 24 м/c.

Комитет по благоустройству Петербурга переходит в усиленный режим работы. В частности, садово-парковые и дорожные предприятия начнут объезжать подконтрольные им территории и, при необходимости, займутся уборкой поваленных деревьев.

- С целью обеспечить безопасность петербуржцев некоторые городские парки закроются. На протяжении дня специалисты будут следить за состоянием пешеходных зон и проезжих частей, чтобы горожане могли беспрепятственно передвигаться и не боятся последствий непогоды, - информирует пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.

Жителям Северной столицы советуют быть крайне осторожными в ненастную среду – воздержаться от посещения садов, парков, скверов и не парковать машины под деревьями. На случай происшествий у комитета по благоустройству есть круглосуточный телефон дежурной службы – 314-60-13.

ИСТОЧНИК KP.RU