Лося, сбитого в Юнтолово, «усыпили» тремя выстрелами в голову

СЕГОДНЯ 13:20 2019-12-18T13:20:11+03:00

По словам ветеринаров, ему нельзя было ничем помочь

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Трагической оказалась судьба красавца-лося, который вечером 17 декабря попал под машину в Юнтолово. Травмы у сохатого оказались слишком серьезными, чтобы он мог вернуться лес, поэтому животное решили «усыпить». Тремя выстрелами в голову.

- На въезде в ЖК, где я живу сбили лося. Минут 15 искал куда звонить, не нашел ничего - лесничество работает до 17:00, из источников информации только форумы с неработающими номерами. Позвонил в 101, заявку приняли. Надеюсь выходят, лось вроде норм, только нога задняя повреждена, - написал житель Юнтолово Антон Гусев.

При этом мужчина был возмущен поведением петербуржцев, которые останавливались лишь для того, чтобы снять на видео страдающее от ран животное.

Увы, но судьбы лося оказалась незавидной . Приехавшие на место ветеринары определили, что у сохатого перебиты задние ноги и поврежден позвоночник. А это, увы, не лечится.

- Его усыпили и пристрелили. Три выстрела в голову, предварительно, по настоятельной просьбе, вкололи два шприца снотворного. Потом погрузили волоком в авто и увезли, - пишут свидетели происходившего в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

ИСТОЧНИК KP.RU