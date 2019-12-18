Отца-насильника многодетной семьи из Химози отправят на психиатрическую экспертизу

СЕГОДНЯ 14:48 2019-12-18T14:48:25+03:00

Сегодня мужчину арестовали на два месяца

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Главу многодетной семьи, которая жила в доме полном оружия, в ближайшее время ожидает психиатрическая экспертиза. Мужчину, называвшему себя царем Николаем II, предстоит ответить на интересные вопросы специалистов. Они должны дать ответ, отдавать 46-летнего Андрея Бовта под суд, или лечить.

- В ближайшее время подсудимого ждет психиатрическая экспертиза. Следствие не располагает информацией, что ранее Андрей Бовт состоял на психиатрическом учете, - пишет газета «Петербургский дневник».

Напомним, что 13-летняя дочь обвинила отца в сексуальном насилии. По словам девочки, папа приглашал ее «на массаж» в отдельную комнату коттеджа, где проживала семья. При этом в полицию обратилась знакомая семьи, с которой своими опасениями поделилась мать девочки.

Когда в частный дом в поселке Химози Гатчинского района Ленобласти приехали стражи порядка, жена Андрея Бовта уже сама написала заявление на мужа.

Всех детей из семьи забрали и отправили в больницу, а самого мужчину задержали. Ему инкриминируют эпизоды сексуального насилия над дочкой, а также незаконное хранение оружия. В доме был найден целый арсенал.

Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU