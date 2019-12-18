«Я боролся с наркотиками и коррупцией. Мы жили счастливо»: Отец 8 детей, обвиняемый в изнасиловании дочери, рассказал об оружии и надругательствах

В Гатчинском суде с самого утра был небывалый для этого места ажиотаж. Десятки журналистов, телекамер и фотографов ждали 46-летнего главу многодетного семейства Андрея Бовта. Загадочный мужчина второй день в центре внимание всех СМИ страны. Почти 15 лет он заставлял своих детей вести почти затворнический образ жизни. Бовт в прошлом носил фамилию Лобадюк и занимался бизнесом. Но последние 20 лет информация о нем затерялась. Все произошло после того, как он обвенчался со своей двоюродной сестрой Светланой.

В этом особняке жили детиФото: Олег ЗОЛОТО

БРАТ С СЕСТРОЙ РОЖАЛИ ДЕТЕЙ-МАУГЛИ В ВАННОЙ И НЕ ВОДИЛИ В ШКОЛУ

Необычная пара жила в трехэтажном особняке в деревне Химози Ленинградской области. Дом принадлежит химику Виктору Демидову. Это близкий друг матери Бовта, которая в последнее время вела странный бизнес. У женщины была своя школа мебельщиков с большим количество оборудования. Вот только в нее никто не ходил.

О Светлане информации тоже немного. С 97-ого года родственники считали ее пропавшей. После того, как она стала жить с Андреем, он запретил ей общаться с родными. Те пытались найти девушку собственными силами. Но не смогли. У пары родились семеро детей: две девочки и пять мальчиков. Еще один ребенок у Светланы был от первого брака.

Глава семейства сейчас дает показания Фото: предоставлено КП

Дети жили в особняке словно маугли. Они родились без врачей в том самом доме. Отец принимал роды сам в ванной. Регистрировать рождение детей пара не собиралась. Поэтому они никогда не были в школе и в больнице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/750224" frameborder="0"></iframe> В доме под Ленинградской областью, где найден склад с оружием, предположительно насиловали детей.Олег ЗОЛОТО

Сам Андрей называет себя религиозным человеком. В доме у него множество икон. А посреди участка стоит шестиметровый крест. При этом Бовт считает себя почитателем царской семьи. Он любил наряжаться в военный наряд Николая II. При этом сам мужчина называет себя работником спецслужб. Каких именно, не уточняет. Однако никто из органов не подтвердил его работу. В доме у Бовта нашли огромный арсенал с оружием: автоматы, пистолеты и гранаты.

В суде был настоящий ажиотаж

На эту семью так бы никто и не обратил внимание, если бы прихожанка храма не пожаловалась следователям, что отец насилует свою дочку вот уже 7 лет. Надругательства, по версии следствия, начались, когда девочке было шесть лет. Казалось, эту историю может прояснить только сама семья. Но сам Андрей Бовт, приехав в суд, только еще больше ее затуманил.

Жену Бовта родственники считали пропавшей 20 лет

"ИЗНАСИЛОВАНИЕ? МЕНЯ ХОТЯТ ОПОРОЧИТЬ!"

Мужчина в суде заявил, что работает в органах

- Изнасилования не было, - чуть не с порога заявил Бовт в суде. - В этом я не виновен.

- Бог вас простит?

- А я ничего не делал. Меня сознательно хотят опорочить, чтобы я не выполнял свои служебные обязанности по борьбе с коррупцией и наркобизнесом. Я не имею право отвечать на вопросы о том, где работаю. Прошу личной встречи с президентом. Оружие относится к моей служебной деятельности.

В доме спартанские условия

- Кто вас хочет опорочить?

- Те, кто в этом заинтересован. Чтобы на наших улицах торговали наркотиками и губили наших детей. Насилия не было. Супругу запугали, надавили, угрозы ей были. Я предполагаю, кто хочет меня опорочить. Это люди, которые занимают генеральские должности.

Автоматы и пистолеты Бовта Фото: СКР

"МЫ ЖИЛИ СЧАСТЛИВО"

При этом Андрей Бовт считает, что дети все это время жили с ним счастливо.

- Наша семейная жизнь складывалась очень счастливо, - заявил глава семейства. - Детей я не бил. Приведите сюда детей. Приведите сюда детей. Я их воспитывал педагогическими методами, методами убеждения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1248" height="700" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/750227" frameborder="0"></iframe> Служитель церкви в Гатчине о семье Бовт.Олег ЗОЛОТО

- Почему дети в школу не ходили?

- Так сложились служебные обстоятельства. Я обеспечивал их личную безопасность.

СК Ленобласти показал дом многодетной семьи в деревне Химози, где отец насиловал свою дочь.

На кого именно он "работает", Бовт ответить не смог, заявив, что это тайна. Объяснил он только огромный крест на своем участке.

- Просто православный крест, - выпалил Андрей. - Я православный. Я не обязательно должен местную церковь посещать. Я посещал другие церкви. Вопросы веры настолько тонкие. Могу лишь сказать, что одна мысль об изнасиловании мне противна!

Крест стоит прямо посреди участкаФото: Олег ЗОЛОТО

"МАТЬ УЗНАЛА О 7-ЛЕТНЕМ НАСИЛИИ ДВЕ НЕДЕЛИ НАЗАД"

Как бы там ни было, Бовту в любом случае назначат психиатрическую экспертизу, чтобы понять, что происходит у этого человека в голове.

- В ходе осмотра места происшествия было обнаружено большое количество цифровых носителей информации, которая приобщена к материалам дела, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Ленинградской области Юлия Матолыгина. - Другие дети не упоминают о насилии в отношении себя. Они рассказывают, что папа приглашал девочку к себе в комнату, чтобы сделать массаж. Девочка допрошена с привлечением психолога. Она подробна описала все мерзости, которые совершал отец. Мать указала, что узнала об изнасилованиях пару недель назад, когда девочка в слезах рассказала о поступках отца. Мама была в шоковом состоянии. Она стала общаться со своим мужем и косвенно он ей подтвердил это. Сам мужчина теперь свою вину не признает. Он дает показания, что оружие приобрел с целью самообороны от неких лиц. На учете у психиатра или нарколога он не состоял, такой информацией мы не обладаем.

Суд в итоге отправил Бовта под арест на два месяца. Пока идет расследование он будет в СИЗО.

Изнасилования, оружие, ад... Отца многодетной семьи обвиняют в том, что он несколько лет насиловал свою дочь 00:00 00:00

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/750415" frameborder="0"></iframe> Многодетного отца арестовали по обвинению в насилии над дочерью.

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