«Водоканал» предупредил о локальных подтоплениях в Петербурге с 18 на 19 декабря

СЕГОДНЯ 19:17 2019-12-18T19:17:31+03:00

Изменить размер текста: A A

«Водоканал» предупредил о возможности локальных подтоплений в Петербурге в период сильных осадков в ночь с 18 на 19 декабря. Увы, прогнозы синоптиков вновь неутешительные – начиная с 22 часов 18 декабря, в городе ждут сильный дождь и мощный ветер. В случае превышения нормы осадков на территории Северной столицы могут появиться скопления воды.

- Просим с пониманием отнестись к тому, что во время ливня вся вода не уйдет в один момент в канализацию – это происходит в течение 20-30 минут после окончания дождя. Поэтому возможны локальные подтопления. В период непогоды на улицах города круглосуточно будут дежурить аварийные бригады, - сообщает пресс-служба «Водоканала».

Проблемные места в городе, которым грозит подтопления, следующие – улица Парашютная, Московская Славянка в Пушкине, Привокзальная площадь в Ломоносове, улица Юных пионеров в Красном селе, Американские мосты, Светлановская площадь, угол улиц Королева и Сизова, а также переезд под ж/д мостом в Зеленогорске. Убирать воду, например, на улице Парашютной будут с помощью мобильной насосной станции.

Добавим, что в МЧС предупредили петербуржцев о шторме 19 декабря. Местами порывы ветра достигнут 25-28 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU