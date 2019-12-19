Шторм остановил движение «Ласточки» из Пскова в Петербург

СЕГОДНЯ 00:28 2019-12-19T00:28:41+03:00

Пассажиры "Ласточки" сетовали на то, что им не называли точную причину остановки. Фото: vk.com/spb_today

Поезд прибудет на Балтийский вокзал, задержавшись на два часа

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Бушующая стихия в Петербурге остановила движение «Ласточки», направлявшейся в Петербург из Пскова. Сильный шторм с порывами до 28 м/c в ночь с 18 на 19 декабря внес свои коррективы в работу поезда. Пассажиры сетовали в соцсетях, что должны были приехать на Балтийский вокзал уже в 23:02, но по неизвестной причине «Ласточка» остановилась.

- Все бегают и разбираются, электричество отключено, ждем, - негодовал петербуржец в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Спустя 40 минут в пресс-службе Октябрьской железной дороги объяснили, что поезд прекратил движение из-за сложных метеоусловий на перегоне «Шоссейная - Александровская». Однако уточнение технических причин остановки не сообщается.

- Задержка поезда №812 по прибытии на Балтийский вокзал составит около двух часов. Уважаемые пассажиры, следите за объявлениями на станциях и в поездах. Приносим извинения за доставленные неудобства, - гласит сообщение на сайте ОЖД.

По словам некоторых пассажиров, у «Ласточки» оторвало токоприемник, соединявший вагон с контактным проводом сети.

ИСТОЧНИК KP.RU