2019-12-19T00:09:41+03:00
Происшествия

Петербуржцы жалуются на летающие заборы и падающие деревья после штормового ветра

В ночь с 18 на 19 декабря соцсети заполонили новости от жителей Петербурга о последствиях шторма [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербуржцам следует быть крайне осторожными в бушующую непогоду. Фото: vk.com/9kino.liveПетербуржцам следует быть крайне осторожными в бушующую непогоду. Фото: vk.com/9kino.live
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Шторм, обрушившийся на Петербург в ночь с 18 на 19 декабря, принес в город немало локальных бед. Напомним, в городе не только бушует сильный ветер до 28 м/c, но и присутствует угроза подтопления и наводнения.

Первыми все "прелести" шторма оценили жители Красного Села. На проспекте Ленина там кубарем покатились огромные декоративные новогодние шары. Ловить гигантские елочные игрушки принялись пожарные.

Новогодний шар в Красном Селе покатился по ветру. Фото: vk.com/krasnoe_selo

Новогодний шар в Красном Селе покатился по ветру. Фото: vk.com/krasnoe_selo

- Видимо, монтаж был без запаса прочности и без учета, что может подняться нехилый ветерок. Но к счастью никого не убило. К сожалению, шары сильно повреждены, - пишет очевидец в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» во «Вконтакте».

В соцсеть обрушились жалобы и петербуржцев из Мурино, живущих напротив ЖК «Краски лета». Сильные порывы ветра раскинули по сторонам части строительного забора. Местные боятся, что последствия стихии заденут их припаркованные машины.

После шторма есть первые жертвы, правда, пока лишь машины. Фото: vk.com/spb_today

После шторма есть первые жертвы, правда, пока лишь машины. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе слетела облицовка с крыши одного из дома. Металлические листы помяли автомобиль. Не повезло и жителям Гатчины. Там на Варшавском вокзале возле заправки упало дерево и полностью перекрыло дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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