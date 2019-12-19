Из-за аномально теплой зимы в Монрепо зацвели безвременники

СЕГОДНЯ 14:11 2019-12-19T14:14:11+03:00

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Аномально теплая зима поражает жителей Петербурга. В четверг, 18 декабря, погода побила температурный рекорд 1956 года – в течение дня воздух прогрелся до + 6,8 градусов по Цельсия. Это на четыре десятых выше, чем 63 года назад. Почувствовав тепло, даже цветы решили распустить свои бутоны. В парке Монрепо, расположенном в Выборге, из-под земли проклюнулись нежно-розовые бутоны безвременников.

- Декабрьская погода удивляет плюсовыми температурами и дождями. Даже природа в замешательстве. На одной из клумб парка в зоне производства работ распустились колхикумы или, как их еще называют, безвременники, - рассказали в музее-заповеднике.

Нежно-розовые бутоны покрыли целую клумбу в парке / Фото: Музей-заповедник "Монрепо"

Сотрудники парка рассказали, что луковички цветов были высажены производителями работ в сентябре. По планам озеленителей, колхикум должен был перезимовать, чтобы выйти весной. Однако природа преподнесла неожиданный сюрприз.

- Наверно, на то он и безвременник, чтоб цвести, когда захочется, - добавили в Монрепо.

ИСТОЧНИК KP.RU