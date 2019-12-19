Мусорная реформа начнет работать в Петербурге в 2020 году

СЕГОДНЯ 18:29 2019-12-19T19:32:11+03:00

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Актуальный вопрос о мусорной реформе постепенно начал разрешаться в Петербурге. После того, как данная тема была подняла на пресс-конференции президента России Владимира Путина 19 декабря, губернатор Северной столицы Александр Беглов объявил о том, что реформа в городе начнет постепенно работать уже в 2020 году.

ТЕМА ДНЯ. Владимир Путин и мусорные взаимоотношения между Петербургом и Ленобластью 00:00 00:00

- Такой город федерального значения, как Петербург, не имеет права складировать и хранить переработанный мусор у себя на территории. Поэтому необходимо договариваться с другими субъектами Российской Федерации о захоронении отходов. Мы подписали соглашение с Ленобластью и в феврале месяце приступаем к подписанию ряда документов, которые дали бы практическое решение, - заявил градоначальник.

Беглов рассказал, что в планах построить хорошие полигоны и заводы для утилизации мусора в Ленинградской области. Также он отметил, что огромное количество жителей области учатся и работают в Петербурге, а значит, тоже его засоряют. Ровно также, как и организации, которые находятся на территории города, производят продукцию не только для петербуржцев, но и для жителей других регионах страны.

- Проблема общая и решаться она должна сообща, - подчеркнул Беглов. – Делать это нужно вместе с Ленобластью. Мы вместе с Ленобластью ее фактически и решаем. У нас нет тут разногласий, тем более, что мы соседи.

Губернатор отметил, что вся реформа должна проходить открыто, чтобы у журналистов, экологов и простых жителей был доступ к документам, решениям, строительствам тех или иных полигонов.

ИСТОЧНИК KP.RU