2019-12-19T22:26:59+03:00
Происшествия

На Невском проспекте «Лексус» отбросило на тротуар после удара с «Фольксвагеном»

Очевидцы о пострадавших не сообщали
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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По предварительным данным, в ДТП на Невском проспекте никто не пострадал.По предварительным данным, в ДТП на Невском проспекте никто не пострадал.
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Петербуржцев напугало очередное ДТП на Невском проспекте. В этот раз 19 декабря на традиционно заполненный пешеходами тротуар улицы вылетел «Лексус» после столкновения с «Фольксвагеном».

- Опять машина на Невском. И опять на пешеходной части. «Гольф» и «Лексус» схлестнулись. Это около Екатерининского сквера, - рассказала очевидец аварии в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Информации о пострадавших пока что нет. Но судя по видео прохожего, на месте не было скорой помощи, а хозяин «Лексуса» спокойно стоял возле своего разбитого авто. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, последнее смертельное ДТП на тротуаре Невского проспекта произошло 24 февраля 2019 года. Тогда под колесами мчавшейся иномарки оказались пятеро, двое из которых, включая гражданина США и его местной знакомой, погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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