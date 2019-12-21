2019-12-21T02:06:08+03:00
Дом. Семья

Волки заглянули в гости к поисковым спасателям в Ленобласти

Следы диких животных видели на спасательном посту хутора «Корела»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Хищники оставили спасателям на память свои многочисленные следы на снегу. Фото: vk.com/rescueladogaХищники оставили спасателям на память свои многочисленные следы на снегу. Фото: vk.com/rescueladoga
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Ладожский поисково-спасательный отряд сообщил о нагрянувших к ним волках. Правда, лично диких животных увидеть не удалось. На одном из посту спасателей в Приозерском районе остались лишь следы на снегу от больших лап волков. Похоже, хищники нисколько не боятся гулять около людей и изучают местность. Неизвестно, сколько именно диких животных наведалось к спасателям, но по следам их точно было несколько. Впрочем, поживиться чем-нибудь вкусненьким у них не вышло.

- На спасательный пост хутора «Корела» пришли волки... Вот такие дела! – пишет группа «Ладожский поисково-спасательный отряд» во «Вконтакте».

Напомним, в прошлую зиму в Ленобласти голодный волк оставил без шашлыка дачников. Нападать на пару он не стал и, вырвав решетку с лакомством, скрылся в лесу. Испуганные петербуржцы успели сделать снимки хищника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Волки заглянули в гости к поисковым спасателям в Ленобласти
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