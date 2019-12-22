В аномально теплом декабре в Петербурге зацвели одуванчики

СЕГОДНЯ 10:44 2019-12-22T10:45:13+03:00

Вот такие красавцы распускаются в Курортном районе. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

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До Нового года остается чуть больше недели. Тем временем в Северной столице цветут одуванчики. Местных это уже не удивляет: буквально несколько дней назад в Выборге, в парке Монрепо, распустились безвременники.

Желтые цветочки заметили сразу в нескольких районах Петербурга. О весне среди зимы сообщают из Красносельского района: одуванчики ошарашили жителей микрорайона «Балтийская Жемчужина».

Весна среди зимы грянула в Красносельском районе. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Аналогичную картину наблюдают и на противоположном берегу Финского залива, в Курортном районе. Там одуванчики нашли в поселке Комарово.

Плюсовая температура, по сообщениям синоптиков Гидрометцентра России, продержится в Петербурге, как минимум, до выходных. Столбик термометра будет снижаться, но настолько постепенно, что только к пятнице ночная отметка дойдет до нуля градусов. Дневная же температура так и останется плюсовой.

ИСТОЧНИК KP.RU