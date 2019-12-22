2019-12-22T11:05:36+03:00
Общество

В Кронштадте открыли бесплатную 80-метровую горку

О ледяной горе для детей жители города просили несколько лет
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Бесплатно горка будет работать для детей и взрослых до 1 марта следующего года. Фото: Администрация Кронштадтского района Санкт-ПетербургаБесплатно горка будет работать для детей и взрослых до 1 марта следующего года. Фото: Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Изменить размер текста:

Вчера вечером, 21 декабря, в Кронштадте зажгли главную городскую елку: она засверкала фонариками на Якорной площади, напротив Морского собора. Но главным подарком жителям Котлина к Новому году стала катальная горка.

О том, чтобы организовали ледяную гору для детей, кронштадтцы просили несколько лет. Увы, устроить в городе действительно безопасное зимнее развлечение местные чиновники не могли: ледяные горки не входят в число важных статей расходов бюджета. Тогда на выручку пришли организаторы проекта «Кронштадт. Остров фортов».

Особое покрытие позволяет кататься в любую погоду, даже если нет снега. Фото: Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Особое покрытие позволяет кататься в любую погоду, даже если нет снега. Фото: Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Тюбинговая («ватрушечная») горка растянулась на 80 метров в длину. Особое покрытие позволяет кататься с нее в любую погоду, даже если нет снега.

– Такой горки не было ни в одном районе Петербурга, – отметил глава Кронштадтского района Олег Довганюк. – Независимо от погоды, на этой горке можно кататься. На горке имеется подъемник, около 20 санок и ватрушек.

Первыми с горы съехали снеговик, белый медведь и снегурочка. А вскоре к ним присоединилась и вся местная детвора.

Бесплатно горка будет работать для детей и взрослых до 1 марта следующего года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как будет выглядеть Кронштадт через пять лет, показали на ПМЭФ-2019

Кронштадт с высоты птичьего полета. Кронштадт будущего. Кронштадт яхтенный. Кронштадт-музей. Город на острове Котлин стал звездой петербургской программы на Международном экономическом форуме: ему посвятили практически все стенды и макеты. Таким, как на них, мы увидим Кронштадт уже через пять-семь лет (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новый год 2019 в Санкт-Петербурге»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое азиатов изнасиловали петербурженку во дворе на Краснопутиловской
Водителя грузовика, смявшего на трассе «Скандинавия» шесть машин, задержали
Завтра из Петербурга в Крым отправится первый прямой поезд
В ресторане суши на Доблести неизвестный выстрелил посетителю в голову
В Кронштадте открыли бесплатную 80-метровую горку
В аномально теплом декабре в Петербурге зацвели одуванчики
У «Старой Деревни» каршеринг влетел в уборочный «Камаз»
Спасатели Ленобласти наградили медалью МЧС школьника, вытащившего изо льда одноклассницу
Петербургские спасатели два дня вытаскивали кошку, упавшую вниз головой в узкую вентшахту дома
Коммунисты поставили в Петербурге памятник Сталину
У здания прокуратуры Петербурга оцепили столб, к которому прохожая привязала подозрительную коробку
В «Порту Севкабель» открыли круговой каток с видом на Финский залив
Иномарка влетела в аптеку в массовом ДТП на Новочеркасском проспекте
На Дворцовую площадь прибыл Дед Мороз из Великого Устюга
В Петербурге хотят открыть Генконсульство Молдовы
Следователи нашли склад оружия у браконьера, ранившего в колпинском лесу охранника газопровода
«Боялась идти на контрольную»: Петербургская школьница угодила в госпиталь, наглотавшись таблеток
Окровавленный Владимир Быстров заявил, что его «укусил» Аршавин на игре в «Газпром-Академии»
Петербуржцы удивились ретро-вагонам на станции метро «Девяткино»
В колпинском лесу браконьер открыл огонь по охранникам газопровода «Транснефти»
52 жилых дома в Колпино остались без отопления после прорыва трубы