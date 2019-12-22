В Кронштадте открыли бесплатную 80-метровую горку

СЕГОДНЯ 11:05 2019-12-22T11:05:36+03:00

Бесплатно горка будет работать для детей и взрослых до 1 марта следующего года. Фото: Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга

О ледяной горе для детей жители города просили несколько лет

Изменить размер текста: A A

Вчера вечером, 21 декабря, в Кронштадте зажгли главную городскую елку: она засверкала фонариками на Якорной площади, напротив Морского собора. Но главным подарком жителям Котлина к Новому году стала катальная горка.

О том, чтобы организовали ледяную гору для детей, кронштадтцы просили несколько лет. Увы, устроить в городе действительно безопасное зимнее развлечение местные чиновники не могли: ледяные горки не входят в число важных статей расходов бюджета. Тогда на выручку пришли организаторы проекта «Кронштадт. Остров фортов».

Особое покрытие позволяет кататься в любую погоду, даже если нет снега. Фото: Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Тюбинговая («ватрушечная») горка растянулась на 80 метров в длину. Особое покрытие позволяет кататься с нее в любую погоду, даже если нет снега.

– Такой горки не было ни в одном районе Петербурга, – отметил глава Кронштадтского района Олег Довганюк. – Независимо от погоды, на этой горке можно кататься. На горке имеется подъемник, около 20 санок и ватрушек.

Первыми с горы съехали снеговик, белый медведь и снегурочка. А вскоре к ним присоединилась и вся местная детвора.

Бесплатно горка будет работать для детей и взрослых до 1 марта следующего года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как будет выглядеть Кронштадт через пять лет, показали на ПМЭФ-2019

Кронштадт с высоты птичьего полета. Кронштадт будущего. Кронштадт яхтенный. Кронштадт-музей. Город на острове Котлин стал звездой петербургской программы на Международном экономическом форуме: ему посвятили практически все стенды и макеты. Таким, как на них, мы увидим Кронштадт уже через пять-семь лет (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU