2019-12-25T20:00:01+03:00
Общество

Сильный туман задержится в Петербурге еще на день

26 декабря ночью и в первой половине дня видимость составит 500 метров и менее
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Из-за сильного тумана с 25 на 26 декабря в Петербурге будет плохая видимость.Из-за сильного тумана с 25 на 26 декабря в Петербурге будет плохая видимость.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге снова будет гостить сильный туман. Напомним, он уже окутывал город с 23 на 24 декабря. Местами его видели и в текущую среду. В МЧС узнали прогноз синоптиков на четверг 26 декабря и поспешили предупредить петербуржцев.

- 26 декабря ночью и в первой половине дня в Санкт-Петербурге ожидается местами туман при видимости 500 метров и даже меньше. В этих неблагоприятных условиях просим быть внимательнее как водителей, так и пешеходов, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что температура воздуха в туманный и дождливый день 26 декабря составит от -1 до +4 градусов по Цельсию. Во второй половине суток ожидают местами мокрый снег. К слову, аномально теплый декабрь уже не раз сильно удивлял петербуржцев. В городе не только цветут цветы, но и местами летают бабочки. «Комсомолка» узнала, когда же в Петербург заглянет настоящая зима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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