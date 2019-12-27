2019-12-27T08:12:58+03:00
Общество

Белые грибы выросли накануне Нового года в Петербурге

Жители Парнаса отправляются на зимнюю тихую охоту
Лилия КОЗЛОВА
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Накануне Нового года в Петербурге выросли белые грибыНакануне Нового года в Петербурге выросли белые грибыФото: СОЦСЕТИ
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Погода в декабре 2019 года в Петербурге удивительная. Зима точно забыла о том, какой она должна быть. Горожане встречают то взошедшие цветы, то порхающих бабочек. В четверг, 26 декабря, местные жители нашли в историческом районе Парнас белые грибы. Видимо, самое время брать в руки корзинку и отправляться на тихую охоту.

- Будет чем заняться на новогодних каникулах. Айда все за грибами, - пишут в соцсетях петербуржцы.

И это далеко не первые грибы, которые выросли в декабре в Петербурге и Ленинградской области. Сначала из-за аномально теплой погоды из земли повылезали поганки, следом за ними жители Выборга начали встречать лисички. Глядишь, скоро и на деревьях начнут набухать почки.

Однако коренные петербуржцы не удивляются такой погоде, говоря, что уже не первый раз в Северной столице стоит столь теплый декабрь.

- Такое ощущение, что удивляются только приезжие. Местные уже давно привыкли, что зима приходит только в январе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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