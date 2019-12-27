Школьников из Ленобласти, спасших собаку, которую живодер выбросил в колодец, наградили

СЕГОДНЯ 15:26 2019-12-27T15:26:07+03:00

В Ленобласти наградили школьников, спасших собаку из "колодца"

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Храбрых и неравнодушных детей, благодаря настойчивости и активности которых в Ленинградской области спасли собаку из заброшенной башни очистных сооружений, наградили. Утром в пятницу, 27 декабря, прошла торжественная линейка. Поблагодарить школьников лично приехал глава администрации МО Кисельнинское СП Сергей Белугин.

- Ребята первыми забили тревогу. Они два дня уговаривали взрослых проверить, откуда идут жалобные звуки. В итоге они встретили жительницу соседней деревни Марину Петрову, которая помогает животным. Вместе они пришли в приемную администрацию и попросили о помощи, - рассказал «КП-Петербург» Сергей Геннадьевич.

Глава администрации поселения лично вручил детям благодарственные письма

Благодаря детям, вызволять несчастную собаку приехали спасатели со специальным снаряжением. Когда ее достали, она уже выбилась из сил и совсем околела.

В «колодец» собаку выбросил живодер, который таким образом хотел избавиться от бездомного пса.

Ребятишкам, которые пришли на помощь погибающему псу, вручили благодарственные письма от администрации, грамоты, а также подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU