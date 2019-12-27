2019-12-27T15:26:07+03:00
Общество

Школьников из Ленобласти, спасших собаку, которую живодер выбросил в колодец, наградили

Глава поселения вручил детям грамоты, благодарственные письма и подарки
Надежда ФАТКУЛЛИНАЛилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти наградили школьников, спасших собаку из "колодца"В Ленобласти наградили школьников, спасших собаку из "колодца"
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Храбрых и неравнодушных детей, благодаря настойчивости и активности которых в Ленинградской области спасли собаку из заброшенной башни очистных сооружений, наградили. Утром в пятницу, 27 декабря, прошла торжественная линейка. Поблагодарить школьников лично приехал глава администрации МО Кисельнинское СП Сергей Белугин.

- Ребята первыми забили тревогу. Они два дня уговаривали взрослых проверить, откуда идут жалобные звуки. В итоге они встретили жительницу соседней деревни Марину Петрову, которая помогает животным. Вместе они пришли в приемную администрацию и попросили о помощи, - рассказал «КП-Петербург» Сергей Геннадьевич.

Глава администрации поселения лично вручил детям благодарственные письма

Глава администрации поселения лично вручил детям благодарственные письма

Благодаря детям, вызволять несчастную собаку приехали спасатели со специальным снаряжением. Когда ее достали, она уже выбилась из сил и совсем околела.

В «колодец» собаку выбросил живодер, который таким образом хотел избавиться от бездомного пса.

Ребятишкам, которые пришли на помощь погибающему псу, вручили благодарственные письма от администрации, грамоты, а также подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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