Школьников из Ленобласти, спасших собаку, которую живодер выбросил в колодец, наградили
Храбрых и неравнодушных детей, благодаря настойчивости и активности которых в Ленинградской области спасли собаку из заброшенной башни очистных сооружений, наградили. Утром в пятницу, 27 декабря, прошла торжественная линейка. Поблагодарить школьников лично приехал глава администрации МО Кисельнинское СП Сергей Белугин.
- Ребята первыми забили тревогу. Они два дня уговаривали взрослых проверить, откуда идут жалобные звуки. В итоге они встретили жительницу соседней деревни Марину Петрову, которая помогает животным. Вместе они пришли в приемную администрацию и попросили о помощи, - рассказал «КП-Петербург» Сергей Геннадьевич.
Глава администрации поселения лично вручил детям благодарственные письма
Благодаря детям, вызволять несчастную собаку приехали спасатели со специальным снаряжением. Когда ее достали, она уже выбилась из сил и совсем околела.
В «колодец» собаку выбросил живодер, который таким образом хотел избавиться от бездомного пса.
Ребятишкам, которые пришли на помощь погибающему псу, вручили благодарственные письма от администрации, грамоты, а также подарки.
ИСТОЧНИК KP.RU