В Ленобласти запретили продавать детям опасный снюс и конфеты с никотином

СЕГОДНЯ 19:16 2019-12-27T19:16:07+03:00

Ранее родители били тревогу из-за того, что детям где ни попадя продают конфеты с никотином. Фото: Артем КИЛЬКИН

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27 декабря губернатор Ленобласти подписал распоряжение, запрещающее на территории региона продавать несовершеннолетним продукцию, которая содержит никотин или его производные. Соответствующий документ Александр Дрозденко опубликовал в своем Instagram.

- Тревожная информация для родителей! Снюсы (никотиносодержащие конфеты и жвачки) становятся причиной серьезных отравлений детей и подростков. Обычное дело, когда первой «конфетой» угощают бесплатно... Сегодня подписал распоряжение об ограничении продажи такой продукции несовершеннолетним. Берегите детей! – пишет Дрозденко.

Губернатор региона действовал решительно, услышав жалобы родителей. Фото: instagram.com/drozdenko_au

За нарушение нового распоряжения придется нести ответственность по закону. Напомним, поводом для запрета стало отравление восьмерых школьников из деревни Гарболово подозрительными конфетами. Сладости все еще проверяют в Роспотребнадзоре и Следственном комитете. На данный момент в больнице остаются еще два шестиклассника.

ИСТОЧНИК KP.RU