2019-12-28T01:19:31+03:00
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В Гатчинском парке сняли на видео проворную лису, охотившуюся на уток

Рыжая красавица гоняла не только птиц, но и бегунов, не пугаясь внимания прохожих [фото, видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Гатчинском парке вновь заметили милую лису, которая охотилась на уток. Фото: vk.com/grib_spbВ Гатчинском парке вновь заметили милую лису, которая охотилась на уток. Фото: vk.com/grib_spb
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Жители Гатчины вновь засняли на видео местную знаменитость – лису, бегающую по территории дворца-музея. Зверек бодро охотится на уток, но так никого и не ловит – скорее, играется. Рыжая красавица запрыгивает на скамейки, кружит в любопытстве вокруг горожан и оставляет следы на выпавшем снегу. В общем, только и делает, что умиляет всю округу. Хотя спортсмена-бегуна в парке она больше напугала, чем обрадовала, поскольку слишком резво за ним погналась.

Рыжая красавица не боялась позировать перед людьми на камеру. Фото: vk.com/grib_spb

Рыжая красавица не боялась позировать перед людьми на камеру. Фото: vk.com/grib_spb

- Лисы нынче пошли не те... В лесах не прячутся, уток не ловят. Им дворцово-парковый ансамбль Гатчины да людей подавай! Надеюсь, дяденька-спортсмен на последних кадрах быстро бегает, - шутит автор видео в сообществе «Грибы и Грибники СПб» во «Вконтакте».

Напомним, лису в Гатчинском дворце-музее советуют не кормить, чтобы не «развращать» животное. Сотрудники парка уверяют, что рыжая хищница и сама прекрасно ловит местных мышей и даже дружит с кошками, с которыми получает кормовую прибавку.

Лисичка в Гатчине, декабрь 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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