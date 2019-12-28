2019-12-28T14:59:09+03:00
Общество

Из-за отсутствия снега «лыжные стрелы» начнут ходить из Петербурга не с 5, а с 11 января

Об изменениях сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания
Петр КИБЕР
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Электрички с лыжниками перенеслись с 5 на 11 января.Электрички с лыжниками перенеслись с 5 на 11 января.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Бесснежная погода не только портит новогоднее настроение петербуржцам, который год встречающим 1 января с лужами на асфальте, но и расстраивает планы спортсменов. Горожане, любящие прохватить по лесу на беговых лыжах, вынуждены ждать милости от природы. Видя отсутствие снега, перенести начало рейсов «лыжных стрел» решили и железнодорожники.

- В связи с погодными условиями, первая поездка «лыжных стрел» переносится с 5 января на 11 января 2020 года, - сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).

Таким образом, первый рейс состоится 11 января, во вторую субботу нового года. Далее по ранее опубликованному графику: 19, 25 января, 2, 15, 22, 29 февраля, 7, 15, 21 марта 2020 года.

Напомним, что электрички будут ходить с Финляндского вокзала до станции Орехово. Отправление из Петербурга в 9:15 с прибытием на конечный пункт в 10:42. Обратный поезд уйдет из Орехово в 15:15, остановится через час в Девяткино и придет на вокзал в 16:33.

С Московского вокзала можно будет уехать в Шапки. Туда в 10:11 с остановкой в Колпино и прибытием на место в 11;32. Обратно - в 15:29. Пройдя через Колпино и Обухово, электричка прибудет в Петербург в 16:54.

ИСТОЧНИК KP.RU

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