Полиция поймала безработных, спаливших «Мерседес» пенсионерки на Каменноостровском проспекте

СЕГОДНЯ 19:09 2019-12-28T19:09:17+03:00

Обоим мужчинам около 40 лет и оба имели проблемы с законом

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Полицейские Петроградского района нашли злоумышленников, которые сожгли внедорожник «Мерседес», принадлежащий петербургской пенсионерке. На поиски заказчика и исполнителя ушло меньше недели.

- В результате в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками Главка совместно с полицейскими Петроградского района установлены и задержаны ранее неоднократно судимые неработающие мужчины, 41 и 42 лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что всего поджигателей было трое, но один пока не попался в руки стражей порядка. Зато картина произошедшего ясна: ночью 23 декабря один из троицы, выступавший заказчиком, на каршеринговом «Вольво» привез двоих исполнителей к месту преступления. Здесь он дал им канистру с бензином. Те подожгли «Мерседес». Все трое скрылись.

Позднее выяснилось, что сгоревшая машина принадлежала 57-летней пенсионерке. В мотивах поступка сейчас разбираются следователи. За умышленное уничтожение чужого имущества поджигателям и организатору грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU