2019-12-28T19:09:17+03:00
Происшествия

Полиция поймала безработных, спаливших «Мерседес» пенсионерки на Каменноостровском проспекте

Обоим мужчинам около 40 лет и оба имели проблемы с законом
Петр КИБЕР
Поделиться:
23 декабря на Каменноостровском проспекте сгорел "Мерседес". Сейчас поджигателей нашли. Фото: vk.com/spb_today23 декабря на Каменноостровском проспекте сгорел "Мерседес". Сейчас поджигателей нашли. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Полицейские Петроградского района нашли злоумышленников, которые сожгли внедорожник «Мерседес», принадлежащий петербургской пенсионерке. На поиски заказчика и исполнителя ушло меньше недели.

- В результате в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками Главка совместно с полицейскими Петроградского района установлены и задержаны ранее неоднократно судимые неработающие мужчины, 41 и 42 лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что всего поджигателей было трое, но один пока не попался в руки стражей порядка. Зато картина произошедшего ясна: ночью 23 декабря один из троицы, выступавший заказчиком, на каршеринговом «Вольво» привез двоих исполнителей к месту преступления. Здесь он дал им канистру с бензином. Те подожгли «Мерседес». Все трое скрылись.

Позднее выяснилось, что сгоревшая машина принадлежала 57-летней пенсионерке. В мотивах поступка сейчас разбираются следователи. За умышленное уничтожение чужого имущества поджигателям и организатору грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Жемчужина будет»: Губернатор Ленобласти съездил в Выборг
Частный дом сгорел дотла на Заповедной улице в Приморском районе
Полиция поймала безработных, спаливших «Мерседес» пенсионерки на Каменноостровском проспекте
В Петербурге открылось движение по новому участку проспекта Ветеранов
В ночь на воскресенье в Ленинградской области резко похолодает до -18 градусов
Спикер петербургского ЗакСа выразил соболезнования родственникам жертв авиакатастрофы в Алматы
На трассе М-10 в Тосненском районе погиб пассажир «Оки», влетевшей в стоявшую «Шкоду»
В Сестрорецке побережье Финского залива завалило глыбами льда
В Петербурге двое похитили инженера и требовали выкуп
Из-за отсутствия снега «лыжные стрелы» начнут ходить из Петербурга не с 5, а с 11 января
В Сосновом Бору школьник сидел на горке, спасаясь от бродячих собак
Трое неизвестных на «Ладе» с поддельными номерами отобрали у петербурженки 300 тысяч рублей
В Петергофе у стен общежития СПбГУ нашли труп студента