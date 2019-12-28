2019-12-28T21:02:50+03:00
Общество

«Жемчужина будет»: Губернатор Ленобласти съездил в Выборг

Главе региона показали отреставрированный замок и Смоляной мыс
Петр КИБЕР
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В Выборге отреставрировали замок и открыли Смоляной мыс. Фото: instagram.com/drozdenko_auВ Выборге отреставрировали замок и открыли Смоляной мыс. Фото: instagram.com/drozdenko_au
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Выборг , наряду с Калининградом - самый западный по духу город России. Долгое время он был во владении Швеции, потом Финляндии. Здесь есть единственный в стране рыцарский замок. И, в то же время, множество исторических зданий, которые отчаянно нуждаются в реставрации. Как идет эта работа, в своей заключительной в году поездке, узнал глава Ленобласти Александр Дрозденко.

- Это будет жемчужина. Просто жемчужина Выборга. Надо просто дожать самих себя. Морально и материально, - заявил губернатор, глядя на приведенный в порядок выборгский замок.

Следующей точкой поездки стал Смоляной мыс, расположенный на побережье Выборгского залива как раз с видом на замок. Теперь на заброшенной ранее территории есть пешеходная зона, где можно гулять всей семьей.

Теперь на мысу есть место для прогулок. Фото: instagram.com/drozdenko_au

Теперь на мысу есть место для прогулок. Фото: instagram.com/drozdenko_au

Не остался без внимания вопрос и реставрации городских зданий, на многие из которых без слез не взглянешь. Всего Выборге находится 72 жилых дома – объекта культурного наследия, два из них – федерального значения. И по итогам инспекции Дрозденко потребовал ужесточить контроль за реставраторами.

drozdenko_audrozdenko_au
"Жемчужина будет": губернатора Ленобласти порадовал Выборгский замок
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ИСТОЧНИК KP.RU

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