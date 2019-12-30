Подозреваемого в подготовке теракта в новогодние праздники в Петербурга арестовали на два месяца

СЕГОДНЯ 18:55 2019-12-30T18:55:39+03:00

В Петербурге на два месяца арестовали одного из подозреваемых в подготовке теракта на новогодние праздники в Северной столице Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Одного из подозреваемых в подготовке теракта на новогодние праздники в Петербурге отправили в СИЗО на два месяца. Двоих мужчин задержали во время подготовки. Одного из них взяли в подъезде одного из домов Северной столицы, второго на улице.

- Дзержинский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Георгия Чернышева. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Подозреваемого арестовали на два месяца, вплоть до 29 февраля 2020 года.

Во время обысков в квартирах у подозреваемых нашли коробки с боеприпасами, охотничьи ножи, черную униформу с солнцезащитными очками. Также у них хранилась литература подозрительного типа. Например, книга с названием "Учения египетского масонства".

ИСТОЧНИК KP.RU