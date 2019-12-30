2019-12-30T18:55:39+03:00
Происшествия

Подозреваемого в подготовке теракта в новогодние праздники в Петербурга арестовали на два месяца

Планы боевиков не осуществились благодаря действиям ФСБ
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге на два месяца арестовали одного из подозреваемых в подготовке теракта на новогодние праздники в Северной столицеВ Петербурге на два месяца арестовали одного из подозреваемых в подготовке теракта на новогодние праздники в Северной столицеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Одного из подозреваемых в подготовке теракта на новогодние праздники в Петербурге отправили в СИЗО на два месяца. Двоих мужчин задержали во время подготовки. Одного из них взяли в подъезде одного из домов Северной столицы, второго на улице.

- Дзержинский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Георгия Чернышева. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Подозреваемого арестовали на два месяца, вплоть до 29 февраля 2020 года.

Во время обысков в квартирах у подозреваемых нашли коробки с боеприпасами, охотничьи ножи, черную униформу с солнцезащитными очками. Также у них хранилась литература подозрительного типа. Например, книга с названием "Учения египетского масонства".

ИСТОЧНИК KP.RU

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