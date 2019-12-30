2019-12-30T12:11:25+03:00
Происшествия

Дали клятву верности ИГИЛ*: Появилось видео задержания россиян, которые планировали теракты в Петербурге

В квартире у мужчин провели обыски и нашли запись общения с террористами, боеприпасы и книгу "Учения египетского масонства" [видео]
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments7
Будущих террористов задержали в Петербурге Фото: ФСБ РФБудущих террористов задержали в Петербурге Фото: ФСБ РФ
Изменить размер текста:

Санкт-Петербург в новогодние праздники мог превратиться в настоящую горячую точку. Как удалось узнать ФСБ, двое россиян средних лет готовили в Северной столице серию терактов в местах массового скопления людей. К счастью, планы боевиков не сбылись. Обоих задержали еще на стадии подготовки. Одного из мужчин поймали прямо в подъезде одного из домов в Петербурге, второго - на улице. Судя по разбитому лицу последнего задержанного, он пытался активно сопротивляться при задержании. Но скрыться от подготовленных бойцов ему не удалось.

Задержание террористов, готовящих взрывы в Петербурге в новогодние праздники.

Один из предполагаемых преступников Фото: ФСБ РФ

Один из предполагаемых преступников Фото: ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ РФ также опубликовали видео задержания предполагаемых боевиков. У обоих в квартирах провели обыски, во время которых были найдены улики, подтверждающие планы будущих террористов. У одного из них нашли коробки с боеприпасами. У второго - охотничьи ножи и черную униформу с солнцезащитными очками. Также у мужчин дома хранилась странная литература. Например, книга с названием "Учения египетского масонства".

Боеприпасы, найденные в квартире задержанных Фото: ФСБ РФ

Боеприпасы, найденные в квартире задержанных Фото: ФСБ РФ

С предполагаемыми боевиками сотрудники ФСБ не церемонились.

- Ноги шире, а то удобно встал, будешь себя спокойно вести, - слышно на видео с задержания.

С подозреваемыми не церемонились Фото: ФСБ РФ

С подозреваемыми не церемонились Фото: ФСБ РФ

Но самой же большой уликой стало видео, на котором мужчины дают присягу запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. На ней оба боевика в масках говорят на арабском языке. Сейчас в отношении обоих мужчин возбудили уголовные дела за подготовку терактов. Они дают признательные показания.

Мужчину подозревают в подготовке терактов Фото: ФСБ РФ

Мужчину подозревают в подготовке терактов Фото: ФСБ РФ

К слову, информацию о готовящихся терактах ФСБ РФ получила от американских спецслужб. За эти сведения президент России Владимир Путин уже поблагодарил Дональда Трампа.

Оружие, найденное в квартирах Фото: ФСБ РФ

Оружие, найденное в квартирах Фото: ФСБ РФ

Странная книга Фото: ФСБ РФ

Странная книга Фото: ФСБ РФ

*Игил - запрещенная в России террористическая организация.

ФСБ опубликовал видео с клятвой террористов, готовящих взрывы на Новый год в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В лобовом ДТП в Ленобласти погиб мужчина
25-летняя девушка погибла в ДТП в Шлиссельбурге
«Телебонить» стало словом года в политическом языке Петербурга
В реконструкцию Кронштадтских фортов вложат 4,5 миллиарда рублей
Четыре комнаты для курения появятся в Пулково
Под новый год прекратила работу тур компания «Северная Венеция»
Новорожденного котенка спасли из узкой вентшахты жилого дома в Петербурге
В Ленобласти задержали подозреваемого в жестоком изнасиловании заведующей Бокситогорской больницы
Больше 11 тысяч пьяных водителей поймали за год за год в Петербурге и Ленобласти
На новогодние и рождественские праздники в Петербурге установят дополнительные туалеты
На Новый год петербуржцам пообещали снег и небольшой мороз
На перекрестке Наставников и Ударников насмерть сбили человека
Домушники на BMW X5 вынесли из квартиры на Охте сейф с 10 миллионами рублей
Погода на понедельник, 30 декабря, в Петербурге: до +5 градусов и дождь
Пассажирский автобус Минск-Санкт-Петербург перевернулся под Псковом
Водитель иномарки на КАД в Петербурге врезался в фонарь и погиб
Полиция Петербурга проверила сообщение очевидцев, что один водитель бросил в другого гранату
В Ленобласти 30 и 31 декабря обещают гололедицу и метель
В Петербурге произошел пожар в здании университета ИТМО
По улицам Петербурга гуляют два верблюда, два оленя и один осел
«Давка, хаос, очереди и мусор с коробками»: Петербуржец показал, что творится в магазинах Spar перед их закрытием
В Ленобласти преступник, который больше года был в федеральном розыске, попался на курении не в том месте
Губернатор Петербурга пообещал выплатить строителям метро большую часть долгов по зарплатам до конца года
В Петербурге пьяный водитель устроил массовую аварию
В Ленобласти в пожаре погибли пенсионерка с мужчиной, гость не смог их разбудить и сбежал
Зима пришла: МЧС Петербурга предупреждает, что в городе ожидается метель, снег и гололед
Среди девяти пострадавших в перевернувшемся в Эстонии автобусе из Петербурга оказалась одна россиянка
В Петербурге отца троих детей отправили под домашний арест за расстрел своего недруга после драки на Думской