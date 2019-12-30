Дали клятву верности ИГИЛ*: Появилось видео задержания россиян, которые планировали теракты в Петербурге

Санкт-Петербург в новогодние праздники мог превратиться в настоящую горячую точку. Как удалось узнать ФСБ, двое россиян средних лет готовили в Северной столице серию терактов в местах массового скопления людей. К счастью, планы боевиков не сбылись. Обоих задержали еще на стадии подготовки. Одного из мужчин поймали прямо в подъезде одного из домов в Петербурге, второго - на улице. Судя по разбитому лицу последнего задержанного, он пытался активно сопротивляться при задержании. Но скрыться от подготовленных бойцов ему не удалось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/752534" frameborder="0"></iframe> Задержание террористов, готовящих взрывы в Петербурге в новогодние праздники.

Один из предполагаемых преступников Фото: ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ РФ также опубликовали видео задержания предполагаемых боевиков. У обоих в квартирах провели обыски, во время которых были найдены улики, подтверждающие планы будущих террористов. У одного из них нашли коробки с боеприпасами. У второго - охотничьи ножи и черную униформу с солнцезащитными очками. Также у мужчин дома хранилась странная литература. Например, книга с названием "Учения египетского масонства".

Боеприпасы, найденные в квартире задержанных Фото: ФСБ РФ

С предполагаемыми боевиками сотрудники ФСБ не церемонились.

- Ноги шире, а то удобно встал, будешь себя спокойно вести, - слышно на видео с задержания.

С подозреваемыми не церемонились Фото: ФСБ РФ

Но самой же большой уликой стало видео, на котором мужчины дают присягу запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. На ней оба боевика в масках говорят на арабском языке. Сейчас в отношении обоих мужчин возбудили уголовные дела за подготовку терактов. Они дают признательные показания.

Мужчину подозревают в подготовке терактов Фото: ФСБ РФ

К слову, информацию о готовящихся терактах ФСБ РФ получила от американских спецслужб. За эти сведения президент России Владимир Путин уже поблагодарил Дональда Трампа.

Оружие, найденное в квартирах Фото: ФСБ РФ

Странная книга Фото: ФСБ РФ

*Игил - запрещенная в России террористическая организация.