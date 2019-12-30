За следующие 10 лет в Петербурге отреставрируют 255 фасадов жилых домов-памятников

СЕГОДНЯ 20:10 2019-12-30T20:10:34+03:00

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В следующие 10 лет в Санкт-Петербурге приведут в порядок ровно 255 фасадов исторических зданий. Соответствующее постановление сегодня приняли на рабочем совещании в Смольном. При этом все исторические дома – жилые, их перечень также утвержден. Фасады данных зданий отнесены к повышенным категориям сложности. На их реставрацию на протяжении десятилетия выделят более 17 миллиардов рублей.

- Петербург это единственный город России с таким большим количеством жилых домов-памятников – 1850. В Москве их в 6 раз меньше. Будущие реставрации проконтролируют на воссоздание утраченных архитектурных элементов, - сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, с 2014 года реставрацией фасадов занимается Фонд капремонта. Но с фасадами повышенной сложности работает комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры. К слову, в декабре 2019 года на Фонд капитального ремонта завели уголовное дело по подозрению в крупном мошенничестве на 7 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU