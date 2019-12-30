2019-12-30T20:10:34+03:00
Звезды

За следующие 10 лет в Петербурге отреставрируют 255 фасадов жилых домов-памятников

Объекты культурного наследия приведут в порядок за 17 млрд рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В следующее десятилетие в Петербурге отреставрируют 255 фасадов исторических зданий.В следующее десятилетие в Петербурге отреставрируют 255 фасадов исторических зданий.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В следующие 10 лет в Санкт-Петербурге приведут в порядок ровно 255 фасадов исторических зданий. Соответствующее постановление сегодня приняли на рабочем совещании в Смольном. При этом все исторические дома – жилые, их перечень также утвержден. Фасады данных зданий отнесены к повышенным категориям сложности. На их реставрацию на протяжении десятилетия выделят более 17 миллиардов рублей.

- Петербург это единственный город России с таким большим количеством жилых домов-памятников – 1850. В Москве их в 6 раз меньше. Будущие реставрации проконтролируют на воссоздание утраченных архитектурных элементов, - сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, с 2014 года реставрацией фасадов занимается Фонд капремонта. Но с фасадами повышенной сложности работает комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры. К слову, в декабре 2019 года на Фонд капитального ремонта завели уголовное дело по подозрению в крупном мошенничестве на 7 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге работники закрывшейся сети магазинов Spar штурмуют офис начальства, требуя зарплату
За следующие 10 лет в Петербурге отреставрируют 255 фасадов жилых домов-памятников
На пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта построят развязку за 8,2 млрд рублей
В Петербурге закрыли предприятие по изготовлению снюса
Подозреваемого в подготовке теракта в новогодние праздники в Петербурга арестовали на два месяца
Милонов раскритиковал возвращение курилок в аэропорт Петербурга
Факелы на Ростральных колоннах зажгут в честь Нового года и Рождества
В Петербурге вынесли приговор врачу, по вине которого умерла пациентка
Полигон «Красный Бор» полностью перейдет в федеральную собственность
Накануне Нового года Петербург сковали 9-балльные пробки
«Не отравитесь оливье». Игроки «Зенита» поздравили петербуржцев с Новым годом
Краснокнижного орлана спасли из ледяной воды в Ленобласти
В 2019 году в Петербурге было 94 солнечных дня
Два брата сбежали из приюта к маме перед Новым годом
Иван Краско поздравил с Новым годом заключенных женской колонии
100-летний юбилей отметила почетная жительница Ленобласти
Около 230 километров дорог Петербурга и Ленобласти привели в порядок в 2019 году
В Петербургском ЗакСе назвали основные законы, принятые в 2019 году
В лобовом ДТП в Ленобласти погиб мужчина
25-летняя девушка погибла в ДТП в Шлиссельбурге
«Телебонить» стало словом года в политическом языке Петербурга
В реконструкцию Кронштадтских фортов вложат 4,5 миллиарда рублей
Четыре комнаты для курения появятся в Пулково
Под новый год прекратила работу тур компания «Северная Венеция»
Новорожденного котенка спасли из узкой вентшахты жилого дома в Петербурге
В Ленобласти задержали подозреваемого в жестоком изнасиловании заведующей Бокситогорской больницы