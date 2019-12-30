2019-12-30T21:54:07+03:00
Общество

Эксперты посетовали, что Кронштадтские форты нуждаются в серьезной реставрации

В «Музее истории Кронштадта» рады будущей реконструкции фортов за 4,5 млрд рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Два форта в Кронштадте отреставрируют к концу 2023 года.Два форта в Кронштадте отреставрируют к концу 2023 года.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В «Музее истории Кронштадта» рассказали о том, что форты города нуждаются в серьезном ремонте. Ранее стало известно, что на их реконструкцию выделят целых 4,5 миллиарда рублей. Заказчиком будущего ремонта выступило Министерство обороны России. Форты «Кроншлот» и «Петр I» («Цитадель») приведут в порядок к концу 2023 года. Общая площадь объектов – более 37 тысяч квадратных метров.

- Главное, чтобы данное решение шло на благо и развитие города. На данный момент эти форты нуждаются в серьезной реставрации. Форд «Константин», к примеру, реставрацией которого занимается АО «Третий Парк», стал очень популярным местом у туристов, - передают слова Ирины Фалиной, начальника информационно-культурного центра «Музея истории Кронштадта», «Невские новости».

Напомним, что форты Кронштадта – памятники истории и культуры, находящиеся под защитой ЮНЕСКО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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