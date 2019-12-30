В реконструкцию Кронштадтских фортов вложат 4,5 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 12:41 2019-12-30T12:41:07+03:00

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В общей сложности 4,5 миллиарда рублей будет вложено в развитие парка «Патриот», созданного в Кронштадте. Все эти средства пойдет на реставрацию и реконструкцию фортов «Кроншлот» и «Петр I» («Цитадель»). Заказчиком работ выступило Министерство обороны России.

- Минобороны РФ представило проект реконструкции и реставрации фортов Кроншлот и Петр I (Цитадель). Работы предполагается завершить к концу 2023 года, необходимый размер инвестиций по данным объектам оценивается в 2,3 млрд и 2,2 млрд рублей соответственно, - пишет «Коммерсант».

В опубликованной на портале нормативных правовых актов информации нет подробного плана с пояснениями, на что пойдут средства. Однако скорее всего деньги потратят на проект «Кронштадт. Остров фортов», представленный на Петербургском экономическом форуме 2019 года.

Согласно идее, форты «Александр I» («Чумной»), «Петр I» и «Кроншлот» будут объединены в единый комплекс. Здесь появятся: детский технопарк, океанариум, дайвинг-центр, а также гостиница с кафе и ресторанами. Будет место и музею в военно-морской тематике. В «Кроншлоте» предполагается проведение исторических торжественных церемоний и экскурсий.

ИСТОЧНИК KP.RU