Полиция перекрыла дороги у Московского вокзала из-за подозрительного пакета

СЕГОДНЯ 00:24 2019-12-31T00:24:34+03:00

По словам очевидцев, саперы не нашли в пакете ничего опасного. Фото: vk.com/spb_today

Ночью с 30 на 31 декабря водители пожаловались на пробки на Лиговском проспекте

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В ночь с 30 на 31 декабря полицейские перекрыли некоторые дороги на подъезде к Московскому вокзалу Петербурга. Водители сетовали в соцсетях на пробки, образовавшиеся на Лиговском проспекте. Оказалось, что во всем виноват пакет, оставленный неизвестным возле вокзала. На место приехали саперы.

- Бомбу обезвреживают на Лиговке у Московского вокзала. Вроде бы, ничего опасного не нашли, - рассказывает очевидец на видео, опубликованном в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Несмотря на дорожные трудности, петербуржцы сошлись во мнении, что в новогодние праздники лучше серьезнее относиться к бесхозным предметам в общественных местах. Особенно это важно в свете последних новостей про поимку предполагаемых боевиков, готовивших в Петербурге теракты. Напомним, их заключили под стражу на два месяца на время следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU